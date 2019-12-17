Вторник будет самым жарким днем в истории Люганузе

Сегодняшний день будет самым жарким в истории существующей два года Люганузеской волости, поскольку в поддержку отстраненного от должности директора Кивиылиской 1-й средней школы пройдут предупредительная забастовка учителей в школе и демонстрация перед волостным управлением, также подадут заявление о выражении недоверия, в котором требуют отстранения руководителей как волостной управы, так и волостного собрания.
Тревожные события в Люганузе начнутся с часовой предупредительной забастовки учителей. Это первая забастовка в кивиылиской школе и первая забастовка в Эстонии, когда не требуют прибавки к зарплате, а отстаивают руководителя своей школы.