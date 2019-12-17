Вт, 17.12.2019
Я не исключаю также санирования Алутагузеской волости, если нам придется в следующем году остаться без пары миллионов. Старейшина Алутагузеской волости Тауно Выхмар о том, как сокращение сланцедобычи отразится на бюджете волости

Вторник будет самым жарким днем в истории Люганузе

В начале этого учебного года Кивиылиская 1-я средняя школа отметила 50-летие своего школьного здания. По этому случаю весь школьный коллектив собрался во дворе, чтобы сделать фото с дрона. Тогда никто не мог представить, насколько тревожным выдастся для школы юбилейный год.

ФОТО: Андеро Эйхе / Кивиылиская 1-я средняя школа

Сегодняшний день будет самым жарким в истории существующей два года Люганузеской волости, поскольку в поддержку отстраненного от должности директора Кивиылиской 1-й средней школы пройдут предупредительная забастовка учителей в школе и демонстрация перед волостным управлением, также подадут заявление о выражении недоверия, в котором требуют отстранения руководителей как волостной управы, так и волостного собрания.

ДОСТУПНО ДЛЯ

Тревожные события в Люганузе начнутся с часовой предупредительной забастовки учителей. Это первая забастовка в кивиылиской школе и первая забастовка в Эстонии, когда не требуют прибавки к зарплате, а отстаивают руководителя своей школы.

Представитель школы, учитель Марилийс Рандмер сказала, что бастующие учителя завтра в это время соберутся в кабинете, где сформулируют свое видение и представление о будущем Кивиылиской 1-й средней школы. "На конкурсе на место директора объявлено, что от кандидата ждут видения будущего школы, и мы хотим показать, что мы - одна команда, директор является ее частью, и не может быть так, что свое видение есть только у нового человека", - объяснила она.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ