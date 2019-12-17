Вторник будет самым жарким днем в истории Люганузе

ДОСТУПНО ДЛЯ

Тревожные события в Люганузе начнутся с часовой предупредительной забастовки учителей. Это первая забастовка в кивиылиской школе и первая забастовка в Эстонии, когда не требуют прибавки к зарплате, а отстаивают руководителя своей школы.

Представитель школы, учитель Марилийс Рандмер сказала, что бастующие учителя завтра в это время соберутся в кабинете, где сформулируют свое видение и представление о будущем Кивиылиской 1-й средней школы. "На конкурсе на место директора объявлено, что от кандидата ждут видения будущего школы, и мы хотим показать, что мы - одна команда, директор является ее частью, и не может быть так, что свое видение есть только у нового человека", - объяснила она.