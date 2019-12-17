У "Северного побережья" уже более 140000 читателей

По сравнению с весной общая аудитория увеличилась примерно наполовину, и этот резкий рост произошел в основном за счет читателей веб-газеты. Людей, которые не читают бумажную газету, но следят за эстоноязычным и русскоязычным порталами "Северного побережья", по данным исследования, в Эстонии в общем 94000.

За полгода значительно выросло и число читателей бумажной газеты "Põhjarannik"/"Северное побережье", которое достигает 59000 человек (рост 15 процентов). Число постоянных читателей бумажной газеты, то есть тех, кто читает каждый номер, в то же время выросло на десять процентов до 30000 человек.

Большую читательскую аудиторию имеет также выпускаемая "Северным побережьем" раз в месяц и распространяемая бесплатно прямой адресной рассылкой русскоязычная газета "Северное побережье - Экстра", которую читают 61000 человек преимущественно в городах Ида-Вирумаа - в Нарве, Кохтла-Ярве и Йыхви.

Читательская аудитория "Põhjarannik"/"Северного побережья" Читатели бумажной газеты 59000 - из них постоянных читателей 30000 Читают только веб-газету 84000 Общая читательская аудитория: 143000 "Eesti lugejauuring" (осень 2019 г., "Faktum & Ariko")

Главный редактор "Põhjarannik"/"Северного побережья" Эрик Гамзеев сказал, что он рад, что выполняемая редакцией работа важна для столь многих людей. "Мы охватываем своими изданиями большую часть из 140000 жителей Ида-Вирумаа. В то же время несколько удивительно, что в особенности через веб-издание "Северное побережье" читают и так активно интересуются местной жизнью также в остальной Эстонии", - сказал он.

Благодаря широкому кругу читателей медийные каналы "Северного побережья" также являются самыми эффективными рекламными каналами в Ида-Вирумаа, позволяющими охватить как эстоноязычное, так и русскоязычное население в одном из крупнейших уездов Эстонии.

Цена подписки на "Северное побережье" сейчас одна из самых выгодных среди уездных газет в Эстонии: годовая подписка для частного лица стоит 95 евро, а месячная подписка c договором на услугу постоянного платежа на основании э-счета - 8,50 евро. В эту цену входят как бумажная газета, так и возможность увязать свою подписку с цифровой газетой и читать в вебе доступные только для подписчиков статьи еще до того, как бумажная газета дойдет до почтового ящика. Таким образом, подписчик "Северного побережья" получает как бумажную газету, так и доступ ко всему содержимому веб-страницы.

По словам Гамзеева, в этом году "Северное побережье" много вложило в развитие новой веб-газеты, созданной в сотрудничестве с "Postimees". "Через веб-портал мы оперативно держим читателей в курсе быстро развивающихся событий, публикуем гораздо больше новостей, видео, фотогалерей. Подписчики получают доступ ко всему этому", - сказал он.

Вдобавок к выходящей три раза в неделю эстоно- и русскоязычной газете "Põhjarannik"/"Северное побережье" и доступному на эстонском и русском языках веб-порталу pohjarannik.ee редакция выпускает раз в месяц тиражом 50000 экземпляров русскоязычную газету "Северное побережье - Экстра", а также журналы "Лето Ида-Вирумаа" и "Зима Ида-Вирумаа".