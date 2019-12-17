ПОЖАРЫ: В Конью сгорел дом
15 декабря в 9.08 центр тревоги получил сообщение о пожаре на улице Калда в деревне Конью Тойлаской волости. К прибытию спасателей двухэтажный жилой дом горел открытым пламенем.
Пожар ликвидировали в 13.20, здание было почти полностью уничтожено огнем. Никто не пострадал. Обстоятельства и причины возгорания выяснит дальнейшее следствие.
От трубы загорелось перекрытие
14 декабря в 7.03 центр тревоги получил сообщение о пожаре на улице Бетоони в Сомпаской части города Кохтла-Ярве. К прибытию спасателей горело перекрытие вокруг трубы. Спасатели ликвидировали угрозу в 10.06. Никто при возгорании не пострадал.
Пожар в пустом гараже
14 декабря в 02.19 центр тревоги получил сообщение о пожаре на улице Мальми в городе Йыхви. Когда спасатели прибыли на место, горел один неиспользуемый гаражный бокс. Спасатели ликвидировали пожар в 04.16.