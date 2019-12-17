ПОЖАРЫ: В Конью сгорел дом

Пожар ликвидировали в 13.20, здание было почти полностью уничтожено огнем. Никто не пострадал. Обстоятельства и причины возгорания выяснит дальнейшее следствие.

От трубы загорелось перекрытие

14 декабря в 7.03 центр тревоги получил сообщение о пожаре на улице Бетоони в Сомпаской части города Кохтла-Ярве. К прибытию спасателей горело перекрытие вокруг трубы. Спасатели ликвидировали угрозу в 10.06. Никто при возгорании не пострадал.

Пожар в пустом гараже