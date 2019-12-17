Вт, 17.12.2019
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Устроившие забастовку учителя кивиылиской средней школы потребовали вернуть директора
ВИДЕО и ГАЛЕРЕЯ!

ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

В ходе состоявшейся сегодня часовой предупредительной забастовки учителя Кивиылиской 1-й средней школы еще раз подтвердили, что у них лишь одно желание - вернуть своего директора Хейди Уусталу.

- У нас только одно желание. Оно ведь не так велико. Это всего один человек, - констатировала в ходе часовой предупредительной забастовки представитель учителей Марилийс Рандмер.

Это желание представители школы подтверждали как в медиа, так и на двух встречах, которые прошли в волостном управлении. "Мы говорим, но никто не понимает. Как будто стоишь перед учениками и повторяешь одно и то же, чтобы это поняли", - отметила она.

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