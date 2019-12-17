Устроившие забастовку учителя кивиылиской средней школы потребовали вернуть директора
В ходе состоявшейся сегодня часовой предупредительной забастовки учителя Кивиылиской 1-й средней школы еще раз подтвердили, что у них лишь одно желание - вернуть своего директора Хейди Уусталу.
- У нас только одно желание. Оно ведь не так велико. Это всего один человек, - констатировала в ходе часовой предупредительной забастовки представитель учителей Марилийс Рандмер.
Это желание представители школы подтверждали как в медиа, так и на двух встречах, которые прошли в волостном управлении. "Мы говорим, но никто не понимает. Как будто стоишь перед учениками и повторяешь одно и то же, чтобы это поняли", - отметила она.