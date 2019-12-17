ВИДЕО: Оппозиция при поддержке протестующих представила заявление о выражении недоверия властям Люганузеской волости

В то время как сотня протестующих во вторник вечером перед зданием волостного управления Люганузе под бой барабанов потребовала снятия волостного старейшины, оппозиция передала заявление о выражении недоверия и старейшине волости, и председателю волостного собрания, и заместителю председателя.
К пяти часам вечера на предупредительную забастовку собралась сотня протестующих, которые громко призвали к отставке волостного старейшины Виктора Рауама и волостного управления.
В то же время началось заседание волостного сорания Люганузе, на котором оппозиция представила заявление о выражении недоверия и старейшине Виктору Рауаму, и председателю собрания Дмитрию Дмитриеву, и заместителю председателя Энно Винни.
Основной причиной выражения недоверия было неоправданное увольнение директора средней школы №1 Кивиыли Хейди Уусталу и пренебрежение интересами коллектива школы и общины.
Волостное собрание проголосует по вопросу о выражении недоверия на ближайшей сессии. В Люганузеском волостном собрании правящий союз имеет 10 голосов, оппозиция - 9.