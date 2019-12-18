В Йыхвиской библиотеке можно увидеть кошек, крыс и симпатичных куколок

Пять лет назад Ольга сделала очень серьезный шаг - ушла с работы в "Eesti Energia" и открыла в Нарве студию рукоделия, что с тех пор и стало главным делом в ее жизни.

- Шью всю жизнь, жить не могу без этого, особенно нравится мастерить игрушки и кукол, - признается она. - Мои руки постоянно что-то делают. Возможно, все так и осталось бы на уровне хобби, но пошла учиться на андрогога (преподавателя для взрослых) и поняла, что желание развиваться в творчестве вытеснило основную работу. Выбор был очень сложным, но, чтобы продвигаться дальше, нужно время, и я решила рискнуть - ушла с работы, нашла помещение и открыла свою студию рукоделия.

Теперь Ольга занимается только тем, что ей самой по душе. Мастерству изготовления кукол нигде не училась, все, что выходит из-под рук, - собственные разработки, поэтому они уникальны и имеют свое собственное лицо.

Она не только шьет кукол, но и проводит мастер-классы по изготовлению игрушек, свечей, сувениров и прочего текстильного рукоделия. Во время школьных каникул предлагает творческие лагеря для школьников.

- Куклы - это то, что востребовано всегда, - комментирует мастерица. - Выставляю в интернете - и почти все быстро расходится, даже выставить порой нечего. Когда-то были очень популярны кошки, а в преддверии 2020 года большой интерес к фигуркам мышек и крыс, ведь это животное - символ наступающего года. Ими сейчас больше и занимаемся - шью сама, провожу мастер-классы по их изготовлению.