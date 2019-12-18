В Йыхвиской библиотеке можно увидеть кошек, крыс и симпатичных куколок

Конец года - самое насыщенное время для рукодельниц. Это утверждает рукодельница из Нарвы Ольга Вильмас, которая привезла в Йыхвискую библиотеку выставку текстильных кукол, а также других игрушек и интерьерных украшений, созданных ее умелыми руками. До 11 января ими можно не только полюбоваться, но и при желании приобрести.
Пять лет назад Ольга сделала очень серьезный шаг - ушла с работы в "Eesti Energia" и открыла в Нарве студию рукоделия, что с тех пор и стало главным делом в ее жизни.
- Шью всю жизнь, жить не могу без этого, особенно нравится мастерить игрушки и кукол, - признается она. - Мои руки постоянно что-то делают. Возможно, все так и осталось бы на уровне хобби, но пошла учиться на андрогога (преподавателя для взрослых) и поняла, что желание развиваться в творчестве вытеснило основную работу. Выбор был очень сложным, но, чтобы продвигаться дальше, нужно время, и я решила рискнуть - ушла с работы, нашла помещение и открыла свою студию рукоделия.
Теперь Ольга занимается только тем, что ей самой по душе. Мастерству изготовления кукол нигде не училась, все, что выходит из-под рук, - собственные разработки, поэтому они уникальны и имеют свое собственное лицо.
Она не только шьет кукол, но и проводит мастер-классы по изготовлению игрушек, свечей, сувениров и прочего текстильного рукоделия. Во время школьных каникул предлагает творческие лагеря для школьников.
- Куклы - это то, что востребовано всегда, - комментирует мастерица. - Выставляю в интернете - и почти все быстро расходится, даже выставить порой нечего. Когда-то были очень популярны кошки, а в преддверии 2020 года большой интерес к фигуркам мышек и крыс, ведь это животное - символ наступающего года. Ими сейчас больше и занимаемся - шью сама, провожу мастер-классы по их изготовлению.
Молва разлетается быстро, и о талантливой мастерице из приграничного города узнали далеко за его пределами - Ольгу часто приглашают провести мастер-классы в других местах. Говорит, почти всю Эстонию уже проехала - в ее списке 18 городов. Охотно откликается на приглашения - утверждает, что эта работа тоже приносит огромное удовольствие: от общения, процесса и результата. Поэтому намерена в этой области развиваться дальше, чтобы передавать свои знания другим взрослым и детям.