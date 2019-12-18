Чт, 19.12.2019
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Канцлер права выявила недочеты в гигиене и освещении в тюрьме

Тюрьма.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Канцлер права рассмотрела жалобу заключенного Вируской тюрьмы на ситуацию в наблюдательных камерах Вируской тюрьмы и обнаружила, что там не все в порядке.

В наблюдательные камеры помещают отбывающих карцерное наказание и заключенных, которые требуют наблюдения.

Канцлер права обнаружила, что в двух проверенных камерах строительное решение санузлов недостаточно гигиенично и не подходит для забора питьевой воды, поскольку во время потребления воды она брызгает на пол и постель.

Также в камерах недостаточно света, поскольку доступу естественного света препятствует частая решетка, и канцлер права считает, что уберечь окна от агрессивно ведущих себя заключенных можно и другими способами. Также, по мнению канцлера права, в камере должна быть вешалка, на которую заключенные смогут вешать свою одежду.

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