Канцлер права выявила недочеты в гигиене и освещении в тюрьме

Канцлер права рассмотрела жалобу заключенного Вируской тюрьмы на ситуацию в наблюдательных камерах Вируской тюрьмы и обнаружила, что там не все в порядке.
В наблюдательные камеры помещают отбывающих карцерное наказание и заключенных, которые требуют наблюдения.
Канцлер права обнаружила, что в двух проверенных камерах строительное решение санузлов недостаточно гигиенично и не подходит для забора питьевой воды, поскольку во время потребления воды она брызгает на пол и постель.
Также в камерах недостаточно света, поскольку доступу естественного света препятствует частая решетка, и канцлер права считает, что уберечь окна от агрессивно ведущих себя заключенных можно и другими способами. Также, по мнению канцлера права, в камере должна быть вешалка, на которую заключенные смогут вешать свою одежду.