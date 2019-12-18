Канцлер права выявила недочеты в гигиене и освещении в тюрьме

В наблюдательные камеры помещают отбывающих карцерное наказание и заключенных, которые требуют наблюдения.

Канцлер права обнаружила, что в двух проверенных камерах строительное решение санузлов недостаточно гигиенично и не подходит для забора питьевой воды, поскольку во время потребления воды она брызгает на пол и постель.