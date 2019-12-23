Прокуратура: трое мужчин в Кохтла-Нымме скончались не от алкогольного отравления

"Экспертиза не выявила, что причиной смерти мужчин было алкогольное отравление", – сообщила пресс-секретарь Вируской окружной прокуратуры Елена Филиппова.

В конце ноября полиция сообщила, что с 15 по 25 ноября в Кохтла-Нымме были найдены тела трех мужчин в возрасте от 45 до 56 лет. Как установило следствие, мужчины выпивали вместе. Было начато уголовное делопроизводство по статье "причинение смерти по неосторожности", так как не исключалось, что причиной смерти могло быть алкогольное отравление.