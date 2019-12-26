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Современная библиотека - это давно уже не только такое место, где можно познакомиться с хорошей книгой или полистать свежие газеты и журналы. Очень часто здесь можно ознакомиться с интересными выставками изобразительного искусства или прикладного творчества, встретиться с интересными людьми и поучаствовать в мастер-классах. В начале декабря в читальном зале Кохтла-Ярвеской библиотеки зародили новую традицию - посиделки для любителей рукоделия.

- Устраивая выставки, давно убедились, что в городе разнообразных умельцев много, - сказала заведующая читальным залом Лариса Ладанюк. И, как оказалось, многие с удовольствием готовы не только показывать свои работы, но и делиться своими навыками. Рукоделие во все времена было и остается одним из жизненно важных дел - оно позволяет проявить творческие способности, отвлечься от будничных забот, а подчас и заработать деньги. Библиотека - публичное место, которое посещает много людей, интересующихся связанной с рукоделием литературой. Книги - это хорошо, но еще лучше, когда можно изделие увидеть, потрогать и даже научиться самому. Поэтому родилась идея таких посиделок.