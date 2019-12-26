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На посиделках в читальном зале Кохтла-Ярвеской центральной библиотеки творческие дамы делились идеями по созданию праздничного настроения и угощали пирогами - все бесплатно.
Современная библиотека - это давно уже не только такое место, где можно познакомиться с хорошей книгой или полистать свежие газеты и журналы. Очень часто здесь можно ознакомиться с интересными выставками изобразительного искусства или прикладного творчества, встретиться с интересными людьми и поучаствовать в мастер-классах. В начале декабря в читальном зале Кохтла-Ярвеской библиотеки зародили новую традицию - посиделки для любителей рукоделия.