Люганузеское волостное управление считает забастовку учителей кивиылиской школы незаконной

Учителя Кивиылиской 1-й средней школы на этой неделе передали волостному управлению уведомление о начале забастовки с 13 января. Это первая подобная забастовка в Эстонии. Если раньше бастовали из-за пунктов коллективного договора, то теперь - из-за решения волостного управления, и это значит, что речь идет о политической забастовке. Это также означает, что государственный примиритель не сможет приступить к примирению сторон в ходе забастовки.

- Мы посоветовались с Союзом работников образования Эстонии и получили от него юридическую поддержку, - сказала представитель школы Марилийс Рандмер, добавив, что они уверены, что все законно, и это крайний шаг, который им бы не хотелось делать. Однако отказаться от своего требования они не готовы.

Люганузеское волостное управление, в свою очередь, считает, что для забастовки нет законного основания и при ее планировании не соблюдаются положения правовых актов.

- Люганузеское волостное управление признает право учителей на изъявление свободы слова и понимает поддержку в адрес своей бывшей коллеги, но я обращаю внимание, что директора школы выбирает владелец школы, а не трудовой коллектив, - сказал волостной старейшина Виктор Рауам. Закон не позволяет работникам бастовать с целью добиться принятия устраивающих их кадровых решений или осуществлять правосудие вместо суда.