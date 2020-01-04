Датчик угарного газа сообщил об опасности
30 декабря в 16.04 спасателей вызвали в многоквартирный дом по улице Вильде в городе Кохтла-Ярве, поскольку в квартире с газовым бойлером сработали датчики угарного газа в детской и ванной комнате.
Спасатели зафиксировали наличие угарного газа в квартире вызвавшего их человека и в соседней квартире.
Помещения проветрили, и спасатели попросили собственников вызвать специалистов из газовой фирмы.
Из горящей квартиры спасли мужчину
30 декабря в 22.28 сообщили, что в квартире дома по улице Виру в поселке Пюсси Люганузеской волости на полу кухни горит мусор.
Из задымленной квартиры вывели мужчину и передали его работникам скорой помощи. Возгорание ликвидировали к 22.54.
Причина пожара устанавливается. В квартире имелся исправный дымовой датчик, который подал сигнал о пожаре.