Датчик угарного газа сообщил об опасности

Спасатели зафиксировали наличие угарного газа в квартире вызвавшего их человека и в соседней квартире.

Помещения проветрили, и спасатели попросили собственников вызвать специалистов из газовой фирмы.

Из горящей квартиры спасли мужчину

30 декабря в 22.28 сообщили, что в квартире дома по улице Виру в поселке Пюсси Люганузеской волости на полу кухни горит мусор.

Из задымленной квартиры вывели мужчину и передали его работникам скорой помощи. Возгорание ликвидировали к 22.54.