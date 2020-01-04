Сб, 4.01.2020
Именно таким я и представлял "Голос гор" у себя в голове. Организатор третьего фестиваля "Голос гор" Ивар Мурд

Датчик угарного газа сообщил об опасности
30 декабря 2019 г.

Спасатели.

ФОТО: Пеэтер Раудсик

30 декабря в 16.04 спасателей вызвали в многоквартирный дом по улице Вильде в городе Кохтла-Ярве, поскольку в квартире с газовым бойлером сработали датчики угарного газа в детской и ванной комнате.

Спасатели зафиксировали наличие угарного газа в квартире вызвавшего их человека и в соседней квартире.

Помещения проветрили, и спасатели попросили собственников вызвать специалистов из газовой фирмы.

Из горящей квартиры спасли мужчину

30 декабря в 22.28 сообщили, что в квартире дома по улице Виру в поселке Пюсси Люганузеской волости на полу кухни горит мусор.

Из задымленной квартиры вывели мужчину и передали его работникам скорой помощи. Возгорание ликвидировали к 22.54.

Причина пожара устанавливается. В квартире имелся исправный дымовой датчик, который подал сигнал о пожаре.

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