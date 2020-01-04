Алексей Бляхин помогает открывать тайны классической музыки

В начале прошлого года Алексей Бляхин открывал идавирусцам тайны оперы: необычный концерт академического вокала, во время которого со сцены можно было не только услышать самые известные арии и классические русские романсы, но и услышать рассказ, позволяющий публике глубже погрузиться в исторический и литературный контекст произведений. Концерты в Йыхви и Нарве прошли с большим успехом.

В православное Рождество ожидается новая встреча с талантливым исполнителем-просветителем, на этот раз Алексей окунет слушателей в музыку русского романтизма.

В России не было ни эпохи Возрождения, ни эпохи барокко, ни эпохи классицизма, то есть в Европе - Бах, Моцарт, Бетховен, а в России в это время ничего? Вдруг в 19-м веке появилась невероятная музыка - Глинка, Римский-Корсаков, Чайковский… Почему так получилось? Это главный вопрос, на который Алексей попробует найти ответ во время предстоящей встречи.

На этот раз он приезжает вместе с музыкантами из Москвы: скрипач Самуэль Аллан-Чапковский, виолончелист Даниэль Аллан-Чапковский, партию фортепиано исполнит Никита Демиденко. Они исполнят скрипичные произведения Александра Глазунова и Сергея Рахманинова. В исполнении Алексея Бляхина прозвучат арии из опер Чайковского, Рахманинова, Римского-Корсакова. И, конечно же, будут увлекательные рассказы о музыке.

- Часто сталкиваюсь с людьми, которые говорят, что опера не для них - не любят, не понимают или просто неинтересно, - рассуждает Алексей. - Но это мнение происходит от неумения слушать и от незнания, что содержат произведения авторов. Ведь большинство опер было написано более ста лет назад и речь в них шла о событиях, знакомых их современникам. По прошествии столетий мы утратили этот контекст, поэтому формат "концерт-лекция" оказался очень востребованным.

Поющий инфотехнолог

Алексей Бляхин по профессии инфотехнолог, сам пришел к опере не сразу, а классическим вокалом стал заниматься уже в зрелом возрасте, после сорока лет. Причем необычно и удивительно, что музыкального образования у него нет, а все началось с хобби. Его путешествие в мир классической музыки началось с педагогом Татьяной Тимофеевой, теперь берет уроки и у других профессионалов, в частности, у солиста национальной оперы "Эстония" Ааре Сааля, у народного артиста России из Большого театра Юрия Статника и других.