Тойлаский добровольный спасатель на море Меэлис Тинт провел Рождество в качестве сменного матроса в Южной Америке на борту эстонского парусника, приблизившись на 1100 морских миль к конечной цели экспедиции - южному материку.

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- "Северное побережье" проводило "Адмирала Беллинсгаузена" в дорогу в июле в Кронштадте и поприветствовало парусник в месте его первой остановки - в Силламяэ. Теперь, когда до конца экспедиции остается около месяца, снова есть повод ей сопереживать. Каким по счету идавирусцем ты был на борту?