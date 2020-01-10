Новый центр досуга должен появиться в центре Ахтме

ДОСТУПНО ДЛЯ

Вице-мэр по развитию Кохтла-Ярвеского горуправления Виталий Бородин сказал, что существующее здание, возраст которого приближается к 70-летию, настолько амортизировано, что вкладывать средства в его реновацию или даже просто поддерживающий ремонт не имеет смысла, перспектива - только снос.

- Кроме того, его физически не хватает для потребностей населения, ведь в Ахтме проживают 17 тысяч человек, больше, чем в Ярвеской части, где работают реновированный центр культуры и Вахтраский центр творчества, - подчеркивает он. - В клубе ведется активная деятельность: искреннее восхищение вызывает энтузиазм коллектива, который в подобных условиях умудряется не просто работать, а каждый месяц выдавать новые спектакли или программы, причем дом постоянно полон и почти все мероприятия проходят с аншлагом. Поэтому вопроса о том, нужен ли Ахтме новый центр досуга, не стоит - уже несколько лет городские власти ищут варианты решения этой насущной проблемы.