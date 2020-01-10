Новый центр досуга должен появиться в центре Ахтме

Клуб "Ахтме" - популярное место проведения досуга, и не только среди окрестных жителей. Однако состояние этого очага культуры не выдерживает критики. Городские власти пообещали в этом году провести детальную планировку для возведения в Ахтмеской части Кохтла-Ярве нового центра досуга.
Вице-мэр по развитию Кохтла-Ярвеского горуправления Виталий Бородин сказал, что существующее здание, возраст которого приближается к 70-летию, настолько амортизировано, что вкладывать средства в его реновацию или даже просто поддерживающий ремонт не имеет смысла, перспектива - только снос.