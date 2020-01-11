В Йыхви появится центр для детей, ставших жертвами ненадлежащего обращения

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Центр для детей Департамента социального страхования призван помогать детям, которые подверглись ненадлежащему сексуальному обращению или в случае которых есть соответствующие подозрения. На месте во благо детей сотрудничают работник по защите детей, психолог, врач, полицейский и другие специалисты. Центры для детей в Таллинне и Тарту открыли в 2018 году, в прошлом году помощь там получили 245 детей.