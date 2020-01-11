Вс, 12.01.2020
Именно таким я и представлял "Голос гор" у себя в голове. Организатор третьего фестиваля "Голос гор" Ивар Мурд

В Йыхви появится центр для детей, ставших жертвами ненадлежащего обращения

Анна Франк-Вирон отмечает, что для подвергшихся ненадлежащему сексуальному обращению детей надо создавать по возможности безболезненный путь к выздоровлению.

ФОТО: Тайро Луттер / Scanpix

Третий в Эстонии центр для детей Департамент социального страхования откроет нынешним летом в Йыхви, поскольку из Ида-Вирумаа далеко не многие из тех, кому требуется помощь, добираются до Таллинна или Тарту.

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Центр для детей Департамента социального страхования призван помогать детям, которые подверглись ненадлежащему сексуальному обращению или в случае которых есть соответствующие подозрения. На месте во благо детей сотрудничают работник по защите детей, психолог, врач, полицейский и другие специалисты. Центры для детей в Таллинне и Тарту открыли в 2018 году, в прошлом году помощь там получили 245 детей.

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