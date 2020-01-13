Стопятилетний ветеран принимал поздравления

Юбиляр пришел на прием в форме офицера морской пехоты, которая не просто отлично сохранилась, но и сидит на нем так же, как десятилетия назад. Присутствовавшие убедились: офицерская выправка тоже никуда не делась, несмотря на преклонный возраст, ветеран еще бодр и готов делиться воспоминаниями, особенно о войне - больше 70 лет минуло, но те трудные дни прочно засели в голове. Прихватил с собой документы и фотографии, но на этот раз ему пришлось больше слушать, чем говорить, - каждый из гостей хотел выразить признание.

На груди Александра Михайловича десятки наград, среди которых самые дорогие - два ордена Красной Звезды, медали "За боевые заслуги", "За оборону Советского Заполярья". Уже в мирное время прибавились две медали и грамоты от короля Норвегии - дань уважения к его подвигу при освобождении города Киркенеса. Пожалуй, трудно будет найти местечко на груди для новых, но придется, потому что в юбилейный день большая коллекция пополнилась еще двумя достойными наградами. Памятную медаль от правительства Норвегии вручил ветерану Оле Эвераас, временный поверенный посольства Норвегии в Эстонии, вспомнив ратный труд морского офицера, участвовавшего в освобождении Норвегии от фашизма, и подчеркнув, что их страна помнит и чтит всех своих героев, в том числе Александра Разгуляева. Свое глубокое восхищение высказал ветерану еще один норвежский гость - атташе по обороне Кнут Вальбеккен.

Стопятилетний ветеран стал первым в Эстонии обладателем памятной медали, выпущенной к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне - ее торжественно вручил ему генконсул РФ в Нарве Юрий Грибков.

АЛЕКСАНДР РАЗГУЛЯЕВ: Очень счастлив, что дожил и окружен вниманием.

Теплые слова в адрес юбиляра произнесли мэр Людмила Янченко, председатель городского собрания Рийна Иванова, руководитель Кохтла-Ярвеского содружества ветеранов войны и пенсионеров Валерий Тумко и другие гости. Вручая подарки, желали виновнику торжества дождаться новых юбилеев и такого же состояния духа.

Есть чем поделиться

Растроганный юбиляр вновь вспоминал свою длинную, наполненную событиями жизнь, особенно тяжелые годы войны - еще раз рассказал, как освобождал от захватчиков советское Заполярье, норвежский город Киркенес, в боях за который был ранен, и как со слезами радости встречали морских пехотинцев-разведчиков английские и французские военнопленные, содержавшиеся в нацистском концлагере на острове Хелме.

- Очень счастлив, что не просто дожил до такого большого юбилея, но и окружен вниманием, - неоднократно повторял Александр Михайлович.

Пример стойкости и жизнелюбия