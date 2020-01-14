У музеев Ида-Вирумаа был сложный год

Этти Кагаров считает, что нынче установить рекорд посещаемости не смогут, поскольку для шахтного музея рекордным годом был 2016-й, когда посетителей было аж 26000 человек, и это во многом было обусловлено новизной.

Самыми популярными музеями уезда являются Нарвский музей и Эстонский шахтный музей, и для обоих минувший год выдался тяжелым. Первый бился над обновлением крепости и постоянной экспозиции, которую до сих пор так и не удалось открыть, а второму нужно зализывать старые раны и возвращать долг самоуправлению.