У музеев Ида-Вирумаа был сложный год

Самыми популярными музеями уезда являются Нарвский музей и Эстонский шахтный музей, и для обоих минувший год выдался тяжелым. Первый бился над обновлением крепости и постоянной экспозиции, которую до сих пор так и не удалось открыть, а второму нужно зализывать старые раны и возвращать долг самоуправлению.
Руководитель ЦУ "Нарвский музей" Иво Пости говорит, что для возглавляемого им музея прошлый год был тяжелым в том плане, что хотя и сделали все возможное, открыть обновленную крепость вместе с новой постоянной экспозицией минувшим летом не удалось.