Вт, 14.01.2020
Автобусная поездка стала времяпровождением. Руководитель Ида-Вируского центра общественного транспорта Хейки Лутс, размышляя о бесплатном проезде на автобусе

У музеев Ида-Вирумаа был сложный год

Этти Кагаров считает, что нынче установить рекорд посещаемости не смогут, поскольку для шахтного музея рекордным годом был 2016-й, когда посетителей было аж 26000 человек, и это во многом было обусловлено новизной.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Самыми популярными музеями уезда являются Нарвский музей и Эстонский шахтный музей, и для обоих минувший год выдался тяжелым. Первый бился над обновлением крепости и постоянной экспозиции, которую до сих пор так и не удалось открыть, а второму нужно зализывать старые раны и возвращать долг самоуправлению.

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Руководитель ЦУ "Нарвский музей" Иво Пости говорит, что для возглавляемого им музея прошлый год был тяжелым в том плане, что хотя и сделали все возможное, открыть обновленную крепость вместе с новой постоянной экспозицией минувшим летом не удалось.

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