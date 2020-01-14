"Утриаский десант" выведет на трассу союзников Эстонии

"Утриаский десант", стартующий в четверг в 20.00 в Йыхви, по традиции продлится две ночи и один день. В общей сложности за время соревнования преодолеют 70-100 километров и решат как традиционные, так и неожиданные задания в 16 контрольных пунктах.

- В этом году самый большой вопрос - что надеть, - констатировал организатор состязания Меэлис Рятсеп.

По его словам, соревнование еще никогда не проходило в таких теплых условиях. Это значит, что нужно выбрать более тонкую одежду, чтобы не перегреться, но в то же время из-за переутомления и долгого ожидания участники наверняка будут мерзнуть. "У нас бывали малоснежные годы, когда было невозможно передвигаться на лыжах. Годы, когда было грязно и дождливо. Но такого, чтобы погода была почти такая же теплая, как в Яанов день, и всё вокруг зеленело, не было", - отметил он.

В те годы, когда было возможно использовать лыжи, удавалось передвигаться быстрее. Однако быстрее всего можно передвигаться тогда, когда земля промерзла и везде можно пройти напрямую. В этом году такой роскоши не будет.

Поэтому трудно спрогнозировать, какая из тех тридцати команд, что выйдут на старт, победит и кто вообще сумеет добраться до финиша. Обычно трудности с адаптацией к погодным условиям Эстонии возникают у иностранных команд. В этом году на старт выйдут все дислоцированные в Эстонии союзники. Но и датские, и британские участники выйдут на трассу не в первый раз, и это значит, что опыта у них больше. Латыши и швейцарцы тоже проходили дистанцию раньше. В качестве новичка на старт выйдет команда Канады.

По словам Рятсепа, опыт показывает, что тем, кто участвует в "Утриаском десанте" первый год, все-таки не удается побороться за первые места. "И здесь нет разницы, из Эстонии они или из-за рубежа. Опыт, несомненно, идет на пользу", - отметил он.

"Утриаский десант" завершится в субботу утром на пляже в Нарва-Йыэсуу.