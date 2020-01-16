В Йыхви Бетховена завернут в "Rammstein"… или наоборот

Концертная программа родившегося в 2014 году латвийского ансамбля "Dagamba" под названием "#LudwigVanRammstein" основывается на творчестве известнейших и противоречивейших представителей немецкой музыки - композитора Людвига ван Бетховена и рок-группы "Rammstein". "Внешне настолько далекие друг от друга музыканты разных веков, но в то же время у них так много похожего: одна страна, один язык и музыка, удивляющая и ломающая стереотипы", - отмечает лидер "Dagamba" Валтерс Пуце.

- Нам интересно работать над новыми концертными программами, открывая для себя, насколько красива и мелодична в действительности музыка "Rammstein" и какой неуемной силой преисполнены произведения Бетховена. Поначалу такое сочетание казалось безумным и неосуществимым, но со временем мы обнаружили, насколько хорошо эти мелодии дополняют друг друга по существу, создавая музыкальную синергию необузданной красоты, - подчеркивает пианист ансамбля Дайнис Тенис.

На концерте "Dagamba" музыка Бетховена будет превращаться в рок, а мелодии "Rammstein" обретут академическое звучание. "Очень интересно поменять роли: Бетховен будет звучать в ключе классического рока, а "Rammstein" зазвучит, как академическая симфония. Соединяя разные музыкальные жанры и эпохи, мы ломаем границы между ними", - добавляет Пуце.

В состав "Dagamba" входят пять музыкантов: Валтерс Пуце (виолончель), Дайнис Тенис (фортепиано), Антон Троцюк (виолончель), Артур Ермак (барабаны) и Хамидреза Рахбаралам (ударные). Музыкальные опыты и творческие решения ансамбля возводят мост между музыкальными мирами - классической и мировой музыкой, роком и поп-музыкой, соединяя таким образом музыкальные стили и придавая классической музыке современные дух и звучание.

У "Dagamba" вышло пять студийных альбомов, которые можно будет также купить на месте после концерта, и предпоследний альбом коллектива посвящен как раз теме "Rammstein" и Бетховена. Альбомы ансамбля "New Life" (2012), "Recycled" (2015), "Seasons" (2016) и "#LudwigVanRammstein" (2017) были номинированы на так называемый латвийский "Грэмми" - премию "Zelta Mikrofons" ("Золотой микрофон"). А последний, вышедший весной прошлого года альбом "DAGAMBA feat TCHAIKOVSKY" удостоился награды "Лучший альбом латвийской инструментальной музыки" и премии за лучшее оформление.

Кроме Латвии "Dagamba" выступала со своей программой "Rammstein"-Бетховен в России, Украине и Литве. Ансамбль не доехал еще до родины "Rammstein" и Бетховена, но переговоры об этом ведутся.

На домашней странице ансамбля "Rammstein" есть видео звучащей в исполнении "Dagamba" вещи, то есть нельзя сказать, будто музыканты из "Dagamba" действуют за чьей-то спиной. К сожалению, сам Бетховен не может сказать, что он думает о таком музыкальном коктейле.

Поскольку в 2020 году исполняется 250 лет со дня рождения одного из величайших композиторов мира Людвига ван Бетховена, то это событие будет глобально отмечаться различными концертами - главным образом концертами классической музыки. В Йыхвиском концертном доме празднование годовщины со дня рождения Бетховена началось 8 января камерным концертом петербургского пианиста с эстонскими корнями Пеэтера Лауля и теперь продолжится гораздо более нетрадиционным выступлением.