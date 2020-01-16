У электростанции сложности в связи с отоплением нарвских домов

Тепло для нарвских потребителей вырабатывается на ближайшей к городу Балтийской электростанции в составе АО "Enefit Energiatootmine", точнее, на ее единственном дееспособном одиннадцатом энергоблоке, капитально реновированном в начале 2000-х.

Из-за нынешней убыточности производства как тепла, так и электроэнергии названный энергоблок с начала декабря 2019 года остановлен в резерв. Теплоэнергия теперь вырабатывается в газовой котельной, построенной рядом с Балтийской электростанцией и прежде считавшейся дополнительной на периоды сильных морозов.

Стоимость отопления для конечных потребителей в Нарве корректировалась в последний раз в 2017 году, и по сей день она остается самой низкой в Эстонии - 42,4 евро за мегаватт-час, включая налог с оборота. В "Enefit Energiatootmine" отмечают: с начала 2017 года, то есть с момента действия текущего тарифа, дорожали все оказывающие влияние основные переменные, образующие цену.

- Основное влияние на удорожание производства оказало значительное увеличение стоимости квот на выброс углекислого газа с 5 до 25 евро за тонну, а также рост акциза на природный газ и стоимость самого газа. Возникла ситуация, когда тариф стал ниже фактических затрат, что ведет к отсутствию необходимых финансовых средств для развития инфраструктуры. Поэтому в 2019 году предприятие "Enefit Energiatootmine" обратилось в Департамент конкуренции для соответствующей корректировки. Ходатайство предполагало изменение цены производителя тепла в связи со значительным увеличением стоимости основных компонентов производства, - сообщил "Северному побережью" Март Проос, председатель правления АО "Enefit Energiatootmine" и председатель совета дочернего сетевого предприятия "Narva Soojusvõrk", поставляющего и продающего горячую воду непосредственно потребителям.

Департамент конкуренции отклонил уже подряд три ходатайства со стороны Нарвских электростанций в течение 2019 года. Одним из камней преткновения становилось соотношение объемов горючего сланца и древесины при совместном производстве электро- и теплоэнергии.

Первое ходатайство было подано весной. Департамент конкуренции в ответ запросил информацию о получении электроэнергии из сланца и из отходов древесины, т.е. из биомассы.

Как напомнил Март Проос, биомасса используется как топливо совместно со сланцем уже около десяти лет в различных пропорциях - приблизительно 10 процентов, но ни в одном тарифе она не бралась в расчет, так как это повысило бы цену.

- Стоимость сжигания сланца в сравнении с биотопливом была ниже в 2017 году и до декабря 2018-го. Сегодня стоимость биомассы практически соответствует цене сланца. К сегодняшнему дню себестоимость тепла выросла более чем на 20 процентов, а использование биомассы в предыдущий период компенсировало менее одного процента убытков, - рассказал Проос.

Два следующих ходатайства электростанции подали во второй половине 2019 года.