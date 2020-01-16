У электростанции сложности в связи с отоплением нарвских домов

Балтийская электростанция нынешней зимой отапливает дома в Нарве себе в убыток: Департамент конкуренции уже трижды не согласовал ходатайства энергопроизводителя о повышении цены на подаваемую в теплосети энергию. Стоимость отопления в столице сланцевой энергетики по-прежнему остается самой низкой в Эстонии, что может радовать только потребителей.
Тепло для нарвских потребителей вырабатывается на ближайшей к городу Балтийской электростанции в составе АО "Enefit Energiatootmine", точнее, на ее единственном дееспособном одиннадцатом энергоблоке, капитально реновированном в начале 2000-х.
Из-за нынешней убыточности производства как тепла, так и электроэнергии названный энергоблок с начала декабря 2019 года остановлен в резерв. Теплоэнергия теперь вырабатывается в газовой котельной, построенной рядом с Балтийской электростанцией и прежде считавшейся дополнительной на периоды сильных морозов.
Стоимость отопления для конечных потребителей в Нарве корректировалась в последний раз в 2017 году, и по сей день она остается самой низкой в Эстонии - 42,4 евро за мегаватт-час, включая налог с оборота. В "Enefit Energiatootmine" отмечают: с начала 2017 года, то есть с момента действия текущего тарифа, дорожали все оказывающие влияние основные переменные, образующие цену.
- Основное влияние на удорожание производства оказало значительное увеличение стоимости квот на выброс углекислого газа с 5 до 25 евро за тонну, а также рост акциза на природный газ и стоимость самого газа. Возникла ситуация, когда тариф стал ниже фактических затрат, что ведет к отсутствию необходимых финансовых средств для развития инфраструктуры. Поэтому в 2019 году предприятие "Enefit Energiatootmine" обратилось в Департамент конкуренции для соответствующей корректировки. Ходатайство предполагало изменение цены производителя тепла в связи со значительным увеличением стоимости основных компонентов производства, - сообщил "Северному побережью" Март Проос, председатель правления АО "Enefit Energiatootmine" и председатель совета дочернего сетевого предприятия "Narva Soojusvõrk", поставляющего и продающего горячую воду непосредственно потребителям.
Департамент конкуренции отклонил уже подряд три ходатайства со стороны Нарвских электростанций в течение 2019 года. Одним из камней преткновения становилось соотношение объемов горючего сланца и древесины при совместном производстве электро- и теплоэнергии.
Первое ходатайство было подано весной. Департамент конкуренции в ответ запросил информацию о получении электроэнергии из сланца и из отходов древесины, т.е. из биомассы.
Как напомнил Март Проос, биомасса используется как топливо совместно со сланцем уже около десяти лет в различных пропорциях - приблизительно 10 процентов, но ни в одном тарифе она не бралась в расчет, так как это повысило бы цену.
- Стоимость сжигания сланца в сравнении с биотопливом была ниже в 2017 году и до декабря 2018-го. Сегодня стоимость биомассы практически соответствует цене сланца. К сегодняшнему дню себестоимость тепла выросла более чем на 20 процентов, а использование биомассы в предыдущий период компенсировало менее одного процента убытков, - рассказал Проос.
Два следующих ходатайства электростанции подали во второй половине 2019 года.
- В ходатайствах мы предложили провести корректировку в тарифе, принимая в расчет изменение стоимости квот на выброс углекислого газа, не изменяя остальные подорожавшие переменные. Но нам было отказано как в данной корректировке, так и в обжаловании решения Департамента конкуренции, - сказал Проос.
Комментарий Департамента конкуренции:
- При согласовании предельной цены тепла Департамент конкуренции исходит из основ, установленных Законом о центральном отоплении. Поскольку Департамент конкуренции не имел возможности утвердить запрошенную "Enefit Energiatootmine" предельную цену теплоснабжения на исходящих из закона основах, то в конечном итоге департамент не удовлетворил ходатайство предпринимателя (в течение 2019 года было подано три ходатайства). С учетом того, что, в соответствии с Законом о центральном отоплении, Департамент конкуренции не может предоставлять касающуюся согласования предельной цены тепла информацию третьим лицам и к тому же касающийся согласования предельной цены спор еще не завершен, то в данный момент департамент не может предоставить Вам дополнительную информацию относительно данного дела.
По словам Марта Прооса, окончательно еще не решено, какие меры и в какой последовательности будут предприняты энергопроизводителем в дальнейшем. "Один из вариантов - это представление в Департамент конкуренции ходатайства для согласования новой формулы расчета тарифа".
Касательно резервной газовой котельной, ныне отапливающей дома в Нарве, Проос сказал, что она сама по себе способна генерировать достаточное количество тепла и отпускать его потребителю при любых морозах.
- Мы имеем три котла с номинальной мощностью по 80 мегаватт каждый, то есть суммарно 240 мегаватт. Отпускаемая нами мощность в особо сильные морозы не превышает 160-170 мегаватт тепла, - отметил руководитель предприятия.
Также, по его словам, оборудование резервной газовой котельной способно работать в номинальном режиме длительное время, как это сейчас и происходит.
- Ресурс оборудования достаточен, а оборудование, исчерпавшее свой ресурс, регулярно обслуживается, ремонтируется или заменяется, - успокоил Проос.