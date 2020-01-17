ФОТОГАЛЕРЕЯ: Участники "Утриаского десанта" борются с водой и грязью

Старт "Утриаскому десанту" был дан в четверг вечером в Йыхви. Впервые за 22 года проведения соревнования не потребовались лыжи. Дождь, который идет целый день, только усложнил передвижение по маршруту.

В общей сложности за время соревнования преодолеют 70-100 километров и решат как традиционные, так и неожиданные задания в 16 контрольных пунктах.