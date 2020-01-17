ФОТОГАЛЕРЕЯ: Участники "Утриаского десанта" борются с водой и грязью

Стартовав в исключительно теплую погоду, участники нынешнего "Утриаского десанта" сражаются с водой и грязью, что делает прохождение маршрута очень сложным.
Старт "Утриаскому десанту" был дан в четверг вечером в Йыхви. Впервые за 22 года проведения соревнования не потребовались лыжи. Дождь, который идет целый день, только усложнил передвижение по маршруту.
В общей сложности за время соревнования преодолеют 70-100 километров и решат как традиционные, так и неожиданные задания в 16 контрольных пунктах.
"Утриаский десант" завершится в субботу утром на пляже в Нарва-Йыэсуу. Традиционное возложение венков к памятнику в Утриа также состоится в субботу, в 16.00.