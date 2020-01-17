Сб, 18.01.2020
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Родственники обнаружили в квартире тела матери и сына

Поселок Олгина, относившийся прежде к Вайвараской волости, а после административной реформы - к городу Нарва-Йыэсуу, раньше был центром совхоза "Нарва".

ФОТО: Илья Смирнов

Во вторник вечером в квартире одного из домов поселка под Нарвой - в Олгина - обнаружили тела 80-летней женщины и ее 57-летнего сына.

По словам пресс-советника Вируской окружной прокуратуры Елены Филипповой, умерших нашел в квартире их родственник, пришедший проведать их, так как в течение нескольких дней не удавалось с ними связаться. Мать и сын проживали в этой квартире вместе.

По сообщению прокуратуры, причиной смерти двух человек стали, по первоначальным данным, проблемы со здоровьем, и о преступлении речь, очевидно, не идет. "Результатов экспертизы еще нет, поэтому не известны также точное время и причина их смерти", - сказала Филиппова, добавив, что, например, отравление газом тоже исключено, поскольку газовый бойлер в квартире был отключен. На месте происшествия не обнаружено также признаков того, чтобы умершие употребляли горячительные напитки.

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