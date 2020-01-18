Сб, 18.01.2020
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Кохтла-Ярве поддержал 39 квартирных товариществ

Квартирное товарищество "Тервизе, 12а" в прошлом году провело большие фасадные работы и получило максимальную поддержку от городского управления.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

В прошлом году Кохтла-Ярвеское горуправление распределило между квартирными товариществами 100 тысяч евро поддержки. Эту сумму разделили между ходатайствующими, было удовлетворено 93 процента заявок.

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В первой половине 2019 года в городском бюджете на поддержку квартирных товариществ было предусмотрено 50 тысяч евро, но в конце года при принятии дополнительного бюджета нашли возможность удвоить эту сумму, тем более что в ноябре, когда проходил второй тур подачи ходатайств, горуправление завалили заявками. 

В начале текущего года подвели итоги. По словам вице-мэра Кохтла-Ярве Дениса Вершинина, искренне радует, что горожане заботятся о жилом фонде: поступило 43 ходатайства о поддержке работ, связанных со строительством и ремонтом домов.

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