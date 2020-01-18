Кохтла-Ярве поддержал 39 квартирных товариществ

ДОСТУПНО ДЛЯ

В первой половине 2019 года в городском бюджете на поддержку квартирных товариществ было предусмотрено 50 тысяч евро, но в конце года при принятии дополнительного бюджета нашли возможность удвоить эту сумму, тем более что в ноябре, когда проходил второй тур подачи ходатайств, горуправление завалили заявками.