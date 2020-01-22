Главным соперником Ану Вау в конкурсе на должность директора Кивиылиской 1-й средней школы является Тармо Валгепеа

В преемники Хейди Уусталу, которую в начале декабря в один день отстранили от должности директора Кивиылиской 1-й средней школы, метят три человека: руководивший Мяэтагузеской основной школой и Йыхвиской государственной гимназией Тармо Валгепеа, бывший организатор образования в Таллиннской тюрьме, некоторое время возглавлявшая основную школу Коэру Пилле Алонов и учитель эстонского языка и литературы Кивиылиской 1-й средней школы Ану Вау.

Ушел из двух школ

Тармо Валгепеа был раздосадован тем, что его участие в конкурсе на должность директора Кивиылиской 1-й средней школы стало достоянием общественности, и не был готов это прокомментировать.

Валгепеа раньше руководил в Ида-Вирумаа Мяэтагузеской основной школой и Йыхвиской гимназией. В Мяэтагузе у Валгепеа возник острый конфликт с общиной, и хотя тогдашняя волостная управа его защищала, волостное собрание заняло твердую позицию, и директора освободили от должности.

Затем Валгепеа возглавил Йыхвискую госгимназию и занимал эту должность пару лет, пока неожиданно не сообщил об уходе. В тот раз он ушел по соглашению сторон, инициатива поступила от Министерства образования и науки, и причины не раскрывались.

Самым сильным соперником Валгепеа на конкурсе предположительно является Ану Вау. Вау наряду с Хейди Уусталу помогла выстроить нынешнюю Кивиылискую 1-ю среднюю школу, ее кандидатуру одобряют как учителя, так и община. Ее фигура была бы своего рода компромиссом между волостной управой, школой и общиной.

Правда, на переговорах в качестве представителя школы, а также в статьях-мнениях Вау выражала взгляды, которые не угодны волостному управлению. Из-за статьи-мнения, опубликованной в "Северном побережье", волостной старейшина Виктор Рауам пригласил Вау на встречу и выразил недовольство тем, что учитель написала о нем критическую статью. "Я надеюсь, что свободу слова не используют против меня и моя статья не станет препятствием при выборе. Если это будет так, мне придется пережить очередное разочарование в Эстонии как правовом государстве", - сказала Вау "Северному побережью".

Продолжит развивать созданное

По словам Вау, стиль ведения дел и общение с волостным управлением создают впечатление, что когда они увольняли Хейди Уусталу, у них уже был план, кто должен возглавить школу, и поскольку слова и обещания волостного управления пока расходятся с делом, в школе приняли решение, что в конкурсе должен участвовать кто-то из своих, и выбор пал на Ану Вау.

Вау работает в школе 12 лет и вместе с командой сделала Кивиылискую 1-ю среднюю школу такой, какая она есть сейчас. "Школа - это место воспитания человека, где всем рады. Я не хочу, чтобы это было утрачено. Хочу развивать школу дальше и двигаться к тем целям, которые мы сформулировали в программе развития школы до 2025 года, - сказала Вау, добавив, что она недовольна решением об увольнении Хейди Уусталу и тем, как ведутся дела. - Возможно, я слишком наивна, но сейчас я еще надеюсь, что в качестве директора школы смогу научить также господ и дам в самоуправлении, как происходит дипломатическое общение и как выглядит справедливое и гуманное поведение".