Ийзакуский музей с помощью местных жителей подготовит свадебную выставку

Музей Ийзакуского кихельконда ищет в районе Алутагузе свадебные платья и фотографии, а вместе с предметами и связанные с ними истории. Тема выставки, которая откроется в мае, - "Время замужества".

- Хотя клич брошен недавно, уже есть первые откликнувшиеся. Мы получили истории о том, как тайком ходили в церковь венчаться или как невеста поехала на венчание на гусеничном тракторе, - рассказала директор музея Ийзакуского кихельконда Марика Оолберг.

Есть истории как из 1950-х годов, так и современные.

- Неважно, из какого они времени, главное, чтобы собралась коллекция с замечательными историями. Например, есть современная история о молодоженах, которые родом из Алутагузеской волости, но встретились в другом месте, и они тоже согласны отдать свою одежду на выставку.

В музей звонили люди, которые стесняются того, что их свадебное платье, которому уже не один десяток лет, недостаточно красивое для выставки.

- Если выставить рядом свадебное платье 1960-х годов и изумительно красивое платье принцессы, то как раз и понимаешь, насколько сложными были те времена. Что есть, то есть, - подбадривает Оолберг людей делиться своими вещами и обещает отыскать собственное свадебное платье. - У меня платье 1988 года. Брак, правда, оказался недолгим, но платье я храню.

Наряду с одеждой очень ждут фотографии. "Было бы здорово увидеть запечатленными на фотографиях свадебные игры или необычный свадебный транспорт и пр.".

По словам Оолберг, идея свадебной выставки зрела долго и последним толчком послужила тема нынешней Ночи музеев - "Время в ночи".