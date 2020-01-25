25 января 2020, 19:59
ЧИТАТЬ
Самый опытный бюрократ Ида-Вирумаа
СТАТЬЮ
В конце прошлого года сдал ключи от своего кабинета один из самых опытных чиновников Эстонии, нарвский городской секретарь Антс Лийметс (65). В интервью "Северному побережью" он говорит, что после ухода из горуправления давление у него значительно снизилось. Добродушный с виду Лийметс может бесконечно рассказывать истории о своих приключениях в приграничном городе, и возможно, что однажды о них можно будет прочесть подробнее в его биографии.
- Можете ли вы теперь наконец раскрыть причину, почему вы после 25 с лишним лет работы городским секретарем Нарвы так неожиданно и внезапно решили покинуть должность?