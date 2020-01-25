В конце прошлого года сдал ключи от своего кабинета один из самых опытных чиновников Эстонии, нарвский городской секретарь Антс Лийметс (65). В интервью "Северному побережью" он говорит, что после ухода из горуправления давление у него значительно снизилось. Добродушный с виду Лийметс может бесконечно рассказывать истории о своих приключениях в приграничном городе, и возможно, что однажды о них можно будет прочесть подробнее в его биографии.

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- Я на тот момент уже полтора года как достиг пенсионного возраста, и 1 июля прошлого года, когда я вышел с больничного, мэр предложил мне написать заявление об уходе. Предложение было очень хорошее, обещали выплатить зарплату за шесть месяцев. Я сказал, что не напишу, пока в Нарве остаются улицы, носящие имена Даумана и Тиймана. Прошло время, и я захотел взять свой неиспользованный отпуск. У меня были и семейные причины: в прошлом году в Канаде умерла моя тетя, и ее прах привезли в Эстонию. Я должен был организовать похороны тети. Примерно в это же время ушел в иной мир и мой брат, и похороны были одновременно для двоих. Тогда я и написал заявление.