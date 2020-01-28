Новый театр готовит премьеру

ДОСТУПНО ДЛЯ

Руководит Театром ЯРГ Татьяна Кундозерова, а актерами стали ребята, которые прежде занимались в театре Ярвеской русской гимназии. Кроме того, в Славянской школе тоже появился свой школьный театр, который тоже возглавляет Татьяна.

Юные артисты уже дали свои первые спектакли, а также с успехом выступили на фестивале "Ералашка" в Нарве. Сейчас молодой коллектив репетирует спектакль "Это все она" по мотивам пьесы Андрея Иванова. Жесткая, сильная история о виртуальном и реальном мирах, об отношениях поколений, которые одновременно способны и не понимать друг друга, и понимать легко и просто... О том, что благими намерениями, если к ним добавить немного глупости, можно запросто вымостить дорогу в ад.