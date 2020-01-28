Новый театр готовит премьеру

Театральная студия Ярвеской русской гимназии была всегда заметной по количеству спектаклей и наград, заработанных на конкурсах, в том числе и международных. После закрытия гимназии закрылась и студия, но театральные традиции продолжаются, потому что Театр ЯРГ возродился и существует теперь в форме самостоятельного недоходного предприятия.
Руководит Театром ЯРГ Татьяна Кундозерова, а актерами стали ребята, которые прежде занимались в театре Ярвеской русской гимназии. Кроме того, в Славянской школе тоже появился свой школьный театр, который тоже возглавляет Татьяна.