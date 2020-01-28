Ср, 29.01.2020
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Новый театр готовит премьеру

Татьяна Кундозерова.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Театральная студия Ярвеской русской гимназии была всегда заметной по количеству спектаклей и наград, заработанных на конкурсах, в том числе и международных. После закрытия гимназии закрылась и студия, но театральные традиции продолжаются, потому что Театр ЯРГ возродился и существует теперь в форме самостоятельного недоходного предприятия.

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Руководит Театром ЯРГ Татьяна Кундозерова, а актерами стали ребята, которые прежде занимались в театре Ярвеской русской гимназии. Кроме того, в Славянской школе тоже появился свой школьный театр, который тоже возглавляет Татьяна.

Юные артисты уже дали свои первые спектакли, а также с успехом выступили на фестивале "Ералашка" в Нарве. Сейчас молодой коллектив репетирует спектакль "Это все она" по мотивам пьесы Андрея Иванова. Жесткая, сильная история о виртуальном и реальном мирах, об отношениях поколений, которые одновременно способны и не понимать друг друга, и понимать легко и просто... О том, что благими намерениями, если к ним добавить немного глупости, можно запросто вымостить дорогу в ад.

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