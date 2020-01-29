Восемьдесят артистов и аншлаг в зале

Участникам фестиваля "Музыка нас связала" разрешено исполнять любую музыку - современных композиторов, классику и композиции собственного сочинения. Возможно, именно поэтому интерес не угасает, а для многих начинающих музыкантов январская встреча в Доме творчества становится стартом в музыкальной карьере. Кто-то уже настолько вырос, что привел на суд публики и жюри уже своих воспитанников, например, Кирилл Павлов.

В этом году организаторы получили около тридцати заявок на участие, а на сцену в течение дня поднялись более 80 артистов - ансамбли, дуэты и солисты. Многие из конкурсантов - постоянные участники, но были и дебютанты: молодежный ансамбль Кохтла-Ярвеского центра культуры "Иллюзио" (руководитель Надежда Толмачева), музыкальная группа из Йыхвиского центра культуры и интересов под руководством Александра Арцимовичуса, коллектив Ахтмеской школы искусств под руководством Анастасии Павловой и ансамбль "Dead Flesh" под руководством Кирилла Павлова.

- Полный зал всегда радует, - комментирует организатор Татьяна Левина, - но еще больше то, что каждый раз мы видим среди зрителей не только ровесников конкурсантов, но и все больше взрослых людей - родителей, друзей, учителей и просто заинтересованных горожан.