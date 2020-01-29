"HITO/Karjamaa" становится труднее удержаться в первой лиге

"HITO/Karjamaa", выступавший в Тарту всего с семью игроками, после первой половины встречи проигрывал со счетом 32:44. Надежда спасти игру растаяла в третьей четверти, когда отставание достигло уже 19 очков.

Лучшим в ида-вируской команде опять стал Эдвард Трумм (22 очка и 17 мячей под щитом). Вейко Симм и Марго Тали принесли команде по 13 очков, Урмет Роозимяги - 12.

"HITO/Karjamaa", выигравший только в двух встречах из 13-ти, занимает среди 12 команд последнее место. Опережающие его "Balteco" и "Tartu Kalev/Estiko" провели на одну игру больше и одержали по четыре победы, а у "Tartu Ülikool/Kuremaa" пять побед.

В соответствии с инструкцией, команды, ставшие в первой лиге последней и предпоследней, на следующий сезон опускаются в более низкую лигу. Чтобы остаться в первой лиге, "HITO/Karjamaa" надо выиграть из девяти оставшихся встреч по крайней мере четыре-пять, а также остается надеяться, что ближайшие конкуренты не окажутся на победной волне.

Во второй лиге Алутагузеский баскетбольный клуб выиграл на прошлой неделе выездную встречу с "Tartu Palliklubi" - 83:69. Героями встречи стали опытные игроки - 37-летний Яанус Пярнпуу и 36-летний Юлар Сала. Пярнпуу находился на площадке все 40 минут встречи, набрав 21 очко и взяв 9 мячей под щитом. На счету Сала - 18 очков и 15 мячей под щитом. Из более молодых игроков 18-летний Оливер Виллерс тоже набрал 18 очков и сделал три результативные передачи.

Одержавший десять побед в 15 играх Алутагузеский баскетбольный клуб за шесть туров до основного турнира с большой долей вероятности обеспечил себе место среди восьми сильнейших команд, то есть путевку в четверть финала.