Во вторник, 21 января, когда президент Керсти Кальюлайд прибыла в Антарктиду, чтобы присоединиться к экспедиции "Адмирала Беллинсгаузена" в момент ее кульминации, в Тойласком порту любители мореплавания слушали участников одного из этапов пути Андреса Вайнола и Меэлиса Тинта, которые поделились своими впечатлениями от путешествия.

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Приглашение на вечер-рассказ в доме тойласких добровольных спасателей на море было интригующим: месяц жизни на паруснике за два часа глазами двух матросов.