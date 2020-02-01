Сб, 1.02.2020
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Ремонт старой школы в Ахтме еще не начали

Когда оживет это старое здание, еще не известно.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Решение об объединении музыкального и художественного отделений Ахтмеской школы искусств под одной крышей в бывшей начальной школе на Сыпрузе, 33 было принято городскими властями Кохтла-Ярве год назад, и первоначально планировали переезд к концу прошлого года, но и сейчас двери здания закрыты, а движения на объекте не видно.

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По словам мэра Кохтла-Ярве Людмилы Янченко, переезд отложили, идя навстречу пожеланиям педагогического коллектива. Также оказалось, что в здании 1953 года постройки необходимо выполнить больший объем работ по реконструкции системы водоснабжения и кабинетов, чем предполагалось. 

- На подготовительные ремонтные работы в бюджете прошлого года было заложено 180 тысяч евро, часть этих средств пошла на установку сигнализации и технический проект, - комментирует она. - Оставшаяся сумма перешла на текущий год и вместе с оставшимися деньгами на ремонт этой школы в этом году планируется порядка 300 тысяч евро.

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