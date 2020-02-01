Ремонт старой школы в Ахтме еще не начали

Решение об объединении музыкального и художественного отделений Ахтмеской школы искусств под одной крышей в бывшей начальной школе на Сыпрузе, 33 было принято городскими властями Кохтла-Ярве год назад, и первоначально планировали переезд к концу прошлого года, но и сейчас двери здания закрыты, а движения на объекте не видно.
По словам мэра Кохтла-Ярве Людмилы Янченко, переезд отложили, идя навстречу пожеланиям педагогического коллектива. Также оказалось, что в здании 1953 года постройки необходимо выполнить больший объем работ по реконструкции системы водоснабжения и кабинетов, чем предполагалось.