Ремонт старой школы в Ахтме еще не начали

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По словам мэра Кохтла-Ярве Людмилы Янченко, переезд отложили, идя навстречу пожеланиям педагогического коллектива. Также оказалось, что в здании 1953 года постройки необходимо выполнить больший объем работ по реконструкции системы водоснабжения и кабинетов, чем предполагалось.

- На подготовительные ремонтные работы в бюджете прошлого года было заложено 180 тысяч евро, часть этих средств пошла на установку сигнализации и технический проект, - комментирует она. - Оставшаяся сумма перешла на текущий год и вместе с оставшимися деньгами на ремонт этой школы в этом году планируется порядка 300 тысяч евро.