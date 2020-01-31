На торжественном концерте в честь годовщины Тартуского мира выступит мальчик из Ахтме

На торжественном концерте в честь столетия Тартуского мира в театре "Vanemuine" сделают поклон тем, кто отвоевал независимость Эстонии в Освободительной войне. С речами выступят президент Керсти Кальюлайд, министр иностранных дел Урмас Рейнсалу и зарубежные гости. За музыкальное оформление отвечает Эстонское общество мужского хорового пения, прозвучит прекрасная хоровая музыка эстонских композиторов.