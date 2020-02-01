Мужчина, отвезший щенков в лес, сделал пожертвование приюту и избежал суда

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28 декабря прошлого года двое мужчин охотились в лесу в Уйкала (волость Тойла), когда заметили, как удаляется подозрительная машина. Мужчины на всякий случай записали номер автомобиля, поскольку подозревали, что это может быть браконьер. Через некоторое время в месте, где стоял автомобиль, они обнаружили картонную коробку с новорожденными щенками. Из семи щенков один умер, остальные были живы.