Мужчина, отвезший щенков в лес, сделал пожертвование приюту и избежал суда

Вируская окружная прокуратура в порядке оппортунитета прекратила уголовное производство в отношении мужчины, который в конце прошлого года отвез новорожденных щенков в лес недалеко от Йыхви и оставил их там умирать.
28 декабря прошлого года двое мужчин охотились в лесу в Уйкала (волость Тойла), когда заметили, как удаляется подозрительная машина. Мужчины на всякий случай записали номер автомобиля, поскольку подозревали, что это может быть браконьер. Через некоторое время в месте, где стоял автомобиль, они обнаружили картонную коробку с новорожденными щенками. Из семи щенков один умер, остальные были живы.