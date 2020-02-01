Сб, 1.02.2020
Именно таким я и представлял "Голос гор" у себя в голове. Организатор третьего фестиваля "Голос гор" Ивар Мурд

Мужчина, отвезший щенков в лес, сделал пожертвование приюту и избежал суда

Щенки, спасенные в лесу недалеко от Йыхви.

ФОТО: pets.ee

Вируская окружная прокуратура в порядке оппортунитета прекратила уголовное производство в отношении мужчины, который в конце прошлого года отвез новорожденных щенков в лес недалеко от Йыхви и оставил их там умирать.

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28 декабря прошлого года двое мужчин охотились в лесу в Уйкала (волость Тойла), когда заметили, как удаляется подозрительная машина. Мужчины на всякий случай записали номер автомобиля, поскольку подозревали, что это может быть браконьер. Через некоторое время в месте, где стоял автомобиль, они обнаружили картонную коробку с новорожденными щенками. Из семи щенков один умер, остальные были живы.

Полиция по номеру автомобиля сразу установила личность владельца замеченной в лесу машины, 56-летнего мужчины. Во дворе его дома в собачьей будке нашли еще двух щенков - одного живого и одного мертвого. Животных, в том числе мать щенков, доставили в кохтла-ярвеский приют. Оттуда собачью семью отвезли в приют в Таллинне.

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