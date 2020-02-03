Заместителем председателя Йыхвиского волостного собрания стала Тамара Пылевина

Еще в начале лета в Йыхвиском волостном собрании было два заместителя председателя - Екатерина Васильева и Елена Безводицкая. Но поскольку обе в промежутке приостанавливали свои депутатские полномочия, то автоматически выбыли также с места зампредседателя, которое автоматически не восстанавливается, когда депутат возвращается в волостное собрание. После того как Безводицкая приостановила свои депутатские полномочия, у председателя волостного собрания Эдуарда Эаста не осталось ни одного заместителя.