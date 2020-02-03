Заместителем председателя Йыхвиского волостного собрания стала Тамара Пылевина

Йыхвиские депутаты выбрали заместителем председателя волостного собрания Тамару Пылевину из избирательного союза Осипенко "Jõhvi - Meie Kodu", руководящую также комиссиями - по культуре и ревизионной. За Пылевину проголосовали на последнем заседании волостного собрания 12 депутатов, то есть кроме 11 присутствовавших на месте представителей властного союза свой голос отдал за нее и один депутат из лагеря оппозиции.
Еще в начале лета в Йыхвиском волостном собрании было два заместителя председателя - Екатерина Васильева и Елена Безводицкая. Но поскольку обе в промежутке приостанавливали свои депутатские полномочия, то автоматически выбыли также с места зампредседателя, которое автоматически не восстанавливается, когда депутат возвращается в волостное собрание. После того как Безводицкая приостановила свои депутатские полномочия, у председателя волостного собрания Эдуарда Эаста не осталось ни одного заместителя.
В течение последних лет заместители председателя волостного собрания не провели ни одного заседания. Ежемесячно им выплачивается компенсация в размере минимальной зарплаты, то есть ныне 584 евро.
Пылевина сказала в конце прошлого года "Северному побережью", что компенсации для заместителя председателя волостного собрания и председателей комиссий большие среди прочего потому, что оппозиция делает много запросов, для ответа на которые приходится много работать.