Попытки государства в течение последних 10-15 лет разнообразить и усилить экономическое развитие Ида-Вирумаа не принесли, по оценке председателя правления "Viru Keemia Grupp" Ахти Асманна, ощутимых результатов. Поэтому Эстонии было бы разумно не уничтожать в опережающем темпе сланцевую промышленность, а вместе с предпринимателями вкладываться в то, чтобы заставить сланец еще больше прежнего служить интересам общества.

ДОСТУПНО ДЛЯ

- Каким видит "Viru Keemia Grupp" свое будущее, если учесть, что в Евросоюзе все ужесточается климатическая политика?