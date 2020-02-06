Чт, 6.02.2020
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Для спасения Люганузеской школы собирают подписи

Хотя ни одного решения о реформировании школьной сети еще не принято, сбор подписей в поддержку Люганузеской школы уже начался.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Хотя касающаяся пяти школ Люганузеской волости реформа школьной сети будет обсуждаться только на мартовском заседании волостного собрания, Люганузеская школа уже начала сбор подписей в поддержку сохранения школы.

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"По предложению попечительского совета мы составили от имени выпускников школы, родителей и общины обращение к Люганузескому волостному управлению и волостному собранию в защиту Люганузеской школы. Поддержи и ты сохранение Люганузеской школы!" - призывает школа через социальные сети ставить подписи под своим обращением.

Предупредительная мера 

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