Для спасения Люганузеской школы собирают подписи

Хотя касающаяся пяти школ Люганузеской волости реформа школьной сети будет обсуждаться только на мартовском заседании волостного собрания, Люганузеская школа уже начала сбор подписей в поддержку сохранения школы.
"По предложению попечительского совета мы составили от имени выпускников школы, родителей и общины обращение к Люганузескому волостному управлению и волостному собранию в защиту Люганузеской школы. Поддержи и ты сохранение Люганузеской школы!" - призывает школа через социальные сети ставить подписи под своим обращением.