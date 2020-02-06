Чт, 6.02.2020
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Новое здание Йыхвиской основной школы может оказаться тесным

Построенное полвека назад и утепленное всего восемь лет назад йыхвиское школьное здание должно нынешним летом пойти под снос. В возводимом на его месте новом школьном здании места будет наполовину меньше.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Начало строительства планируемого в Йыхви нового здания основной школы отложено и к тому же возникла проблема, что рассчитанная на 510 учеников школьная площадь может оказаться слишком маленькой.

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По словам директора Йыхвиской основной школы Лийны Михкельсон, сейчас в школе учатся более 560 учеников. Хотя по прогнозу народонаселения количество детей в Йыхви будет по-прежнему уменьшаться, фактом, по ее словам, является и то, что число детей, желающих пойти в Йыхвискую основную школу, напротив, возрастает. Одной из причин служит такая тенденция, что все больше русских семей хотят устроить своих детей в эстоноязычную основную школу.

Места наполовину меньше

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