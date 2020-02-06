Новое здание Йыхвиской основной школы может оказаться тесным

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По словам директора Йыхвиской основной школы Лийны Михкельсон, сейчас в школе учатся более 560 учеников. Хотя по прогнозу народонаселения количество детей в Йыхви будет по-прежнему уменьшаться, фактом, по ее словам, является и то, что число детей, желающих пойти в Йыхвискую основную школу, напротив, возрастает. Одной из причин служит такая тенденция, что все больше русских семей хотят устроить своих детей в эстоноязычную основную школу.