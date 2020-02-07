На "Tourest" Ида-Вирумаа приглашает на фестиваль приключений

"SeiklusFest" состоится с 10 по 12 апреля, его миссия - представить Ида-Вирумаа как край приключений со множеством активных занятий.

- На "SeiklusFest" гостей ждет множество классных приключений под землей, на вершине горы, на воде, на верхушках деревьев, в лесах, на болотах, искусственных ландшафтах и даже в населенных пунктах. Приключений хватит как большим, так и маленьким, как заядлым искателям приключений, так и новичкам в этом деле. На фестиваль приглашаются индивидуальные посетители, семьи, компании друзей и коллективы, - рассказала координатор ида-вируского туризма Кадри Ялонен.

На "SeiklusFest" также можно будет пройти через "приключенческие конвейеры". Полноценный приключенческий конвейер включает в себя шестичасовой поход под землей, на самокате, пешком, на внедорожнике, каноэ, лодке и по приключенческой тропе.

Центр фестиваля находится в Эстонском шахтном музее в Кохтла-Нымме, там же будут детская приключенческая зона, банное приключение, приключенческая ярмарка и приключенческий праздник.