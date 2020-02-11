Татьяны и балерины Ольги Жарковой украсили Русский театр

Выставка Ольги Жарковой, посвященная круглой жизненной дате, которую автор отметила в сентябре прошлого года, продолжает путешествовать по стране. После разных залов в Кохтла-Ярве побывала в Силламяэ, а теперь отправилась в столицу. Председатель Объединения русских художников в Эстонии Сергей Волочаев предложил Ольге открыть цикл художественных выставок ОРХЭ в Русском театре.

- Галерист Диана Янсон предложила сотрудничество, мы рады возможности показывать свои творения в этом небольшом уютном зале, который посещают люди, которым близко разное искусство. Картины Ольги очень соответствуют обстановке в этой галерее, ведь ее искусство очень романтичное, а картины такие же светлые, как и ее душа.

С этой оценкой согласились многочисленные гости вернисажа, среди которых было много коллег и учеников. Столичный галерист Ольга Любаскина подчеркнула, что много лет наблюдает за творчеством Ольги.

- Вижу, как она выросла в профессиональном плане, - подчеркнула она. - Часть представленных картин таллиннцы могли видеть на других выставках, но здесь экспозиция намного полнее показывает талант этого автора. Определение "живопись" к ее творчеству абсолютно подходит - ее работы наполнены воздухом и светом.

Куратор выставки Диана Янсон представила гостям автора, рассказав, что Ольга родилась в Кивиыли, сейчас живет в Кохтла-Ярве. После окончания художественного отделения Таллиннского университета преподает в Кохтла-Ярвеской школе искусств, ведет проект "Русский музей: виртуальный филиал", а также кружок арт-терапии для людей с ограниченными возможностями при Кохтла-Ярвеском социальном центре. С 2009 года член Объединения художников Кохтла-Ярве, с 2012 года член Объединения русских художников в Эстонии. Ее картины есть в коллекции Пушкинского музея-заповедника, а также в частных коллекциях в Финляндии, России и Эстонии.

Более 30 представленных работ выполнены маслом на холсте и большинство созданы на пленэрах - в Пушкинских Горах, итальянских Альпах и родной Эстонии.

- Тематику этой экспозиции специально подбирала для театра, - объясняет Ольга. - Балерины и актеры, которые готовятся к выходу на сцену. Пушкинская серия "Татьяны" появилась в Михайловском, Тригорском, Петровском. Изображенная на полотнах Татьяна была нашим гидом - однажды предстала перед нами в восхитительном белом платье и разбудила огромное желание писать ее в этих удивительных интерьерах и природе.