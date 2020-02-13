Молодые звезды классической музыки благодарны Андресу Мустонену

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Молодые люди - скрипачка Катарийна Мария Китс, виолончелист Марсель Йоханнес Китс и пианист Стен Хейноя - сказали "Северному побережью", что в последний раз они выступали вот так вместе в сентябре 2018 года и было это в Москве.