Молодые звезды классической музыки благодарны Андресу Мустонену

Новосибирский камерный оркестр исполнил под руководством Андреса Мустонена на единственном концерте фестиваля "MustonenFest" в Йыхви среди прочего концерт Людвига ван Бетховена для скрипки, виолончели и фортепиано с оркестром до мажор, op. 56 (Тройной концерт), где солистами были наши молодые звезды классической музыки Катарийна Мария Китс, Марсель Йоханнес Китс и Стен Хейноя.
Молодые люди - скрипачка Катарийна Мария Китс, виолончелист Марсель Йоханнес Китс и пианист Стен Хейноя - сказали "Северному побережью", что в последний раз они выступали вот так вместе в сентябре 2018 года и было это в Москве.