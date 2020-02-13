Чт, 13.02.2020
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Молодые звезды классической музыки благодарны Андресу Мустонену

Молодые звезды классической музыки - пианист Стен Хейноя, скрипачка Катарийна Мария Китс и виолончелист Марсель Йоханнес Китс - благодарны Андресу Мустонену, который помог им выйти на мировую сцену. В числе прочего они выступали в зале Московской консерватории имени П.И. Чайковского и в тель-авивской опере.

ФОТО: Пеэтер Ланговитс / Eesti Kontsert

Новосибирский камерный оркестр исполнил под руководством Андреса Мустонена на единственном концерте фестиваля "MustonenFest" в Йыхви среди прочего концерт Людвига ван Бетховена для скрипки, виолончели и фортепиано с оркестром до мажор, op. 56 (Тройной концерт), где солистами были наши молодые звезды классической музыки Катарийна Мария Китс, Марсель Йоханнес Китс и Стен Хейноя.

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Молодые люди - скрипачка Катарийна Мария Китс, виолончелист Марсель Йоханнес Китс и пианист Стен Хейноя - сказали "Северному побережью", что в последний раз они выступали вот так вместе в сентябре 2018 года и было это в Москве.

Яркий гений

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