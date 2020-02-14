Вернисаж-дебют начинающих живописцев

Выйти на публику - это всегда волнительно и ответственно. Тем более если первые зрители - такие же ученики, хоть и из другого поколения. Однако доброжелательная обстановка сняла напряжение, и уже через несколько минут виновники торжества с удовольствием делились впечатлениями, радовались позитивным откликам.

Руководитель художественного отделения АШИ Аарне Ханни сказал, что группа для взрослых не работала в их школе более десяти лет - учителя были слишком перегружены и для дополнительных уроков не хватало времени, но переехавший из Кивиыли в Кохтла-Ярве художник Сергей Царегородцев пополнил их коллектив, выразив желание заниматься не только с детьми, но и со взрослыми.

В группе сегодня 12 человек от 16 до 60+, не просто взрослые люди, но, главное, заинтересованные, с огромным желанием творить.

- Почти все начинали с нуля, и в таких случаях обычно пробуют писать пастелью, гуашью, но я решил в корне поменять подход и сразу предложил им масло, - поделился наставник. - Хотя говорится, что кашу маслом не испортишь, в нашем случае наоборот - очень легко. Поэтому задача перед нами стояла сложная, а что получилось - судить зрителям.

Потрудились плодотворно

Коллеги Сергея искренне радуются успехам его учеников, а экспозиция доказывает, что потрудились они плодотворно, представив большое количество картин - 45.

Наверное, в первых творениях всегда можно найти какие-то технические недостатки, но главное ведь в другом - в каждой картине живет душа автора, кусочек его сердца.

По словам Сергея, у каждого ученика есть свои достоинства, которые он как учитель старается подметить и развивать. Например, сюжетные фантазии Ольги Цветковой, талант Натальи Логиновой, Ольги Капитоновой и Ольги Хлобыстиной. Елена Титова сделала только одну работу, но очень удачную...

Полезно и приятно

Зачем приходят взрослые, умудренные опытом люди в художественную школу? Елена Непрош отвечает на этот вопрос, что для нее это хороший способ "душевно оттянуться".

- Когда-то в детстве акварелью писала и давно мечтала о том, чтобы поучиться, как только услышала, что открылась группа для взрослых, бегом прибежала. Работать маслом немного страшно было, но очень увлекательно.

Для Ольги Капитоновой уроки рисования - релакс, новые знакомства. Но в то же время все виновники торжества, с кем успели пообщаться, утверждают, что эти часы, с одной стороны, отдых от будних дел, а с другой - нелегкая работа, но она позволяет открыть в себе много интересного и нового, что прежде и не подозревал. Это главное, что привлекает, увлекает, заставляет углубляться и идти дальше.

Сергей Царегородцев добавляет, что, возможно, эта выставка у кого-то вызовет желание тоже попробовать.

- Добро пожаловать, - приглашает он. - Можно не ждать начала будущего учебного года - двери школы открыты, занятия со взрослыми проходят по вторникам.