Веселое начало, трагический конец

Показ совпал с Днем Валентина, когда, наверное, у всех особенное, романтическое настроение и не сильно хочется думать о чем-то серьезном или грустном. Лучше о любви. Режиссер Татьяна Кундозерова перед началом представления поздравила с красивым праздником и предложила зрителям пообниматься, что вызвало бурное веселье в зале. Но через минуту предупредила: любовь - сильное чувство, но она бывает разной.

Новая постановка нового "Театра ЯРГ" тоже о любви, потому что мама и ее сын Костя, несомненно, любят друг друга, но почему-то между ними образовалась глубокая пропасть. Пытаясь войти в доверие к собственному сыну, переживающему не лучшее время в своей жизни, мама путем имитации общения в социальной сети под маской заинтересованной девочки старается хоть таким образом узнать, о чем он думает. Распознать грань между шуткой и жестокостью, а также выстроить перспективу развития этого обмана сложно. А когда он раскрывается, происходит самое страшное: подросток кончает с собой.

Диалог через виртуал

"Это все она" - жесткая, сильная история о виртуальном и реальном мирах, об отношениях поколений, которые одновременно способны и не понимать друг друга, и понимать легко и просто... О том, что благими намерениями, если к ним добавить немного глупости, можно запросто вымостить дорогу в ад. Она действительно давит на больное: трудности переходного возраста, разрыв между поколениями и проблемы коммуникации в целом.

Диалог матери и сына возможен только в сети, все остальное - монологи. Но режиссеру и постановщику в одном лице удалось подобрать такой формат изложения и так оформить эти диалоги, что смотреть спектакль было нескучно, наоборот, напряжение растет с каждой минутой. Конфликт в реальной жизни и любовный роман в виртуальной представляются как две самостоятельные линии. Враждует между собой одна пара актеров, объясняется в любви в сети - другая. Мать старается развеять свои опасения и найти общий язык с ребенком. Оказывается, сын пишет стихи, а в свободное время гуляет по заброшенному заводу. Чтобы поддержать беседу, она вспоминает молодость. Оторвавшись от компьютеров, они общаются друг с другом еще ожесточеннее.

- Суть этой истории отражена в слогане: "Добрыми намерениями вымощена дорога в ад", - считает Татьяна. - Мне нравятся такие острые вещи, после репетиции у нас шли постоянные дискуссии. Надеюсь, и зрители тоже задумаются. Если почитать пьесу, то можно понять, что наш спектакль отличается, - объясняет Татьяна. - Фабула авторская, но текст мы во многом изменили, потому что у Андрея много такого, что не хотелось бы выносить на школьную сцену. Например, мат. Сначала он запрещал что-то менять, но в конце концов мы договорились.

Накал не уменьшился

Без ненормативной лексики, как кажется, накал не уменьшился. Молодые актеры сумели удержать зал, ребята слушали затаив дыхание. Тревожное ожидание и страшный конец. Спектакль окончен. Шок. Может, кому-то и хочется хеппи-энда, но разве такой конец был бы правдивой историей? Или заставил бы об этом долго размышлять?

Татьяна Кундозерова. Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik ТАТЬЯНА КУНДОЗЕРОВА: Мне нравятся острые темы.

В премьерном спектакле были заняты Кирилл Диденко (Костя), Валерия Солтрук (мама), Гузяль Гарифуллина (Тоффи), Михаил Сабаев (Ворон). Друзья в зале - Андрей Кекшин и Ангелина Саволайнен.

Новую постановку скоро можно увидеть еще раз - 27 февраля в 18.00 состоится вечерний показ. "На сцену выйдет другой состав артистов "Театра ЯРГ", так что и постановка зазвучит по-другому. Приходите еще", - пригласила Татьяна Кундозерова.