Эстония закупает уже более 70 процентов потребляемой электроэнергии

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Если в четверг, по данным "Elering", потребление электроэнергии в Эстонии после полудня составило более 1200 мегаватт-часов, то производство оставалось на уровне 300 мегаватт-часов, то есть в четыре раза меньше. Примерно треть этого объема дали ветропарки, вторая треть поступила со станций комбинированной генерации электроэнергии и тепла и всего одна треть - с использующих сланец Нарвских электростанций, мощности которых хватило бы для полного обеспечения потребности Эстонии в электроэнергии, но из-за высокой стоимости квоты на выбросы СО2 и низкой рыночной цены большинство энергоблоков остановлены.