Сб, 15.02.2020
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Вместо старой казармы появится новый солдатский дом

Старое казарменное здание обнесено оградой и в ближайшие дни экскаватор приступит к его сносу.

ФОТО: Вируский пехотный батальон

Трехэтажная казарма Вируского батальона - одно из немногих старых зданий в военном городке - будет снесена, и вместо нее к концу года появится новый солдатский дом.

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Старая казарма после постройки современных жилых корпусов почти не использовалась и будет снесена в ближайшие пару месяцев. Здание старой казармы - одно из немногих, оставшихся от старого комплекса. Вторую использовавшуюся еще Советской армией казарму снесли много лет назад и вместо нее поднялись новые, современные жилые корпуса. "Скоро будут снесены стены, повидавшие много солдатских базовых курсов, курсов младших унтер-офицеров и разные роты. В старом солдатском доме и датском классе тут побывало много чужих и своих, гостей и прочего народа, искателей романтики и нелюдимов", - написал Вируский батальон в социальных сетях. 

Как только площадку расчистят от старого трехэтажного здания, приступят к строительству нового и уже одноэтажного здания. В него из подвала казармы переедет солдатский дом. 

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