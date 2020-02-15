Вместо старой казармы появится новый солдатский дом

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Старая казарма после постройки современных жилых корпусов почти не использовалась и будет снесена в ближайшие пару месяцев. Здание старой казармы - одно из немногих, оставшихся от старого комплекса. Вторую использовавшуюся еще Советской армией казарму снесли много лет назад и вместо нее поднялись новые, современные жилые корпуса. "Скоро будут снесены стены, повидавшие много солдатских базовых курсов, курсов младших унтер-офицеров и разные роты. В старом солдатском доме и датском классе тут побывало много чужих и своих, гостей и прочего народа, искателей романтики и нелюдимов", - написал Вируский батальон в социальных сетях.