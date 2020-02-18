Люганузе заплатил коммуникационной фирме 10000 евро

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Люганузеская волость наняла фирму по связям с общественностью "Powerhouse" после того, как решение волости освободить одним днем от должности директора Кивиылиской 1-й средней школы Хейди Уусталу вызвало возмущение медиа и общественности. Если в декабре расходы на PR-услугу превысили 3000 евро, то за январь они выросли до 10000 евро.

По утверждению старейшины Люганузеской волости Виктора Рауама, договор с коммуникационной фирмой был расторгнут в конце января, но он не считает, что деньги были потрачены впустую. "Нам нужно было сохранить лицо Люганузе, благодаря этому мы также смогли передать свои мнения и видение", - объяснил Рауам, почему как он сам, так и волостная управа сочли такой шаг важным и нужным.