Люганузе заплатил коммуникационной фирме 10000 евро

Организация связей с общественностью властей Люганузеской волости, оказавшихся в глупом положении в крупнейших медиаканалах Эстонии в связи с увольнением директора Кивиылиской 1-й средней школы Хейди Уусталу и последовавшими за этим событиями, обошлась налогоплательщикам в 10000 евро.
Люганузеская волость наняла фирму по связям с общественностью "Powerhouse" после того, как решение волости освободить одним днем от должности директора Кивиылиской 1-й средней школы Хейди Уусталу вызвало возмущение медиа и общественности. Если в декабре расходы на PR-услугу превысили 3000 евро, то за январь они выросли до 10000 евро.