Спектакль по книге нобелевского лауреата "Время секонд хэнд" пройдет в Нарве

В пятницу в нарвском театральном центре "Свободная сцена" можно увидеть спектакль российского режиссера Никиты Кобелева "Время секонд хэнд", который основан на одноименном романе писательницы Светланы Алексиевич, лауреата Нобелевской премии по литературе за 2015 год.
Постановка "Время секонд хэнд" рассказывает о советском режиме и его крахе. Это картина советской действительности в ее обыденности, страхов и надежд того времени, и… эта действительность, по словам автора, вовсе не закончилась.
Экскурсия в прошлое
Режиссер Никита Кобелев, говоря о творчестве Светланы Алексиевич, отмечает, что в настоящее время есть большой спрос на документальную литературу.
- Художественная литература, по моему мнению, не сумела заполнить пробел в тех исторических темах, о которых говорит Алексиевич. Книга "Время секонд хэнд" рассказывает о том, как люди пережили развал Советского Союза. Основная тема, которая объединяет интервьюируемых в ней людей, - события 1991 года и их восприятие, - говорит Кобелев.
В книге использованы интервью, которые записывались на протяжении двадцати лет. С учетом видения режиссера спектакль разделен на три части: конец 1980-х и начало 1990-х под заголовком "Рынок", советское время под заголовком "Утренник" и 2000-е под заголовком "Похороны".
По словам режиссера, ему пришлось поломать голову над тем, как перенести на сцену монологи, из которых состоит книга, и какую форму для них найти, и три подзаголовка как раз дают представление о конкретной форме.
Когда распался Советский Союз, Кобелеву было всего четыре года. "До сих пор не знают, что делать с этим наследием, и это напрямую влияет на наш сегодняшний день. В России точно влияет, насчет Эстонии не знаю. Советский Союз живет в воспоминаниях, и этим нужно заниматься. Насчет того, что я не жил в Советском Союзе, - Шекспира ставят до сих пор, хотя никто из нас не жил в то время", - отмечает Кобелев.
Повторяющиеся узоры
Актриса театра "Ugala" Клаудия Тийтсмаа родилась в сентябре 1990 года, то есть формально она прожила в Советском Союзе меньше года. Первым делом она рекламирует вышедший в 2014 году перевод книги Алексиевич "Время секонд хэнд", так как его тираж… распродан.
В ходе подготовки к спектаклю и ознакомления с произведением у Тийтсмаа возникла мысль, что Эстонии все-таки повезло гораздо больше, чем России или Белоруссии.
- Книга заканчивается интервью, взятым в 2010 году. Я исполняю в спектакле последний монолог. Речь идет о девочке из Минска, которая идет на протестный митинг. В это же время у меня за спиной показывают московские улицы и митинг, который там проходил… прошлым летом! То есть там происходит то же самое, что было в 2010 году в Минске. Советский Союз продолжается, он и не закончится. Действия, возможно, выглядят иначе, сформулированы по-другому, но точно так же люди исчезают, их убивают, они живут в бедности. Понятия меняются, но ситуация та же самая, ничего кардинально не меняется и, к сожалению, на этом и заканчивается наш спектакль - большой надежды нет. Счастливого конца нет, - рассказывает Тийтсмаа.
Актриса и раньше общалась с режиссером с помощью переводчика: тогда это был спектакль "Революция хиппи", который ставил в "Ugala" Юрий Квятковский. Когда "Северное побережье" поправляет, что Алексиевич - не российская, а белорусская писательница, Тийтсмаа говорит: "В книге тоже отмечается, что нет отдельно Белоруссии, России, других членов Советского Союза: есть один союз и один советский человек. Нет разницы, откуда он, важно то, щедрый он или скупой, богатый или бедный. Вопрос в человеческом аспекте, а не в том, откуда он родом".
Мощная концентрация
По словам актрисы, важно, что она как представительница поколения Y (поколение Х - те, у кого есть опыт жизни в советское время) никогда не сталкивалась с Советским Союзом в такой концентрации, как сейчас, в спектакле "Время секонд хэнд".
- Я читала об этом, смотрела документальные фильмы, учила в школе по учебникам истории и получила хорошее представление, но не в такой степени, как теперь, когда я в ходе постановочного процесса жила с этими историями. Этот концентрат для меня - словно душа человека того времени и той эпохи. Я узнала душу человека того времени. Раньше я могла лишь предполагать, что значит "советский народ", теперь я осознала, что значит быть этим человеком. Алексиевич так хорошо схватывает человеческую сущность, которую невозможно собрать по отдельным крупицам. Это невероятно мощно! Этот спектакль должны бы увидеть не только эстонцы, но и русские, поскольку он должен ответить на многие их вопросы, - считает Тийтсмаа.
Художник спектакля - Ирина Корина, видеохудожник - Елизавета Кешишева (обе - из России), художник по свету - Прийду Адлас.
В спектакле заняты Керсти Крейсманн (Драматический театр), Симеони Сундья, Лаура Петерсон ("Ugala") и Клаудия Тийтсмаа ("Ugala").
"Время секонд хэнд" входит в кураторскую программу "Свободной сцены" на сезон 2020/2021, тема которой - "Люди переломного периода". В фокусе - 1989-2019 годы, а также страны Балтии и их ближайшие соседи: Россия, Белоруссия и Украина. Куратор - литовский драматург Марюс Ивашкявичюс.
Премьера спектакля "Время секонд хэнд" состоялась 8 февраля в таллиннском центре "Свободная сцена".