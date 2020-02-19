Спектакль по книге нобелевского лауреата "Время секонд хэнд" пройдет в Нарве

Постановка "Время секонд хэнд" рассказывает о советском режиме и его крахе. Это картина советской действительности в ее обыденности, страхов и надежд того времени, и… эта действительность, по словам автора, вовсе не закончилась.

Экскурсия в прошлое

Режиссер Никита Кобелев, говоря о творчестве Светланы Алексиевич, отмечает, что в настоящее время есть большой спрос на документальную литературу.

- Художественная литература, по моему мнению, не сумела заполнить пробел в тех исторических темах, о которых говорит Алексиевич. Книга "Время секонд хэнд" рассказывает о том, как люди пережили развал Советского Союза. Основная тема, которая объединяет интервьюируемых в ней людей, - события 1991 года и их восприятие, - говорит Кобелев.

В книге использованы интервью, которые записывались на протяжении двадцати лет. С учетом видения режиссера спектакль разделен на три части: конец 1980-х и начало 1990-х под заголовком "Рынок", советское время под заголовком "Утренник" и 2000-е под заголовком "Похороны".

По словам режиссера, ему пришлось поломать голову над тем, как перенести на сцену монологи, из которых состоит книга, и какую форму для них найти, и три подзаголовка как раз дают представление о конкретной форме.

Когда распался Советский Союз, Кобелеву было всего четыре года. "До сих пор не знают, что делать с этим наследием, и это напрямую влияет на наш сегодняшний день. В России точно влияет, насчет Эстонии не знаю. Советский Союз живет в воспоминаниях, и этим нужно заниматься. Насчет того, что я не жил в Советском Союзе, - Шекспира ставят до сих пор, хотя никто из нас не жил в то время", - отмечает Кобелев.

Повторяющиеся узоры

Актриса театра "Ugala" Клаудия Тийтсмаа родилась в сентябре 1990 года, то есть формально она прожила в Советском Союзе меньше года. Первым делом она рекламирует вышедший в 2014 году перевод книги Алексиевич "Время секонд хэнд", так как его тираж… распродан.

В ходе подготовки к спектаклю и ознакомления с произведением у Тийтсмаа возникла мысль, что Эстонии все-таки повезло гораздо больше, чем России или Белоруссии.