Первые флаги в честь дня рождения Эстонии поднимут в Ида-Вирумаа

В Нарве традиционно соберутся в Северном дворе крепости в 7.20.

В соседнем самоуправлении Нарва-Йыэсуу торжественную церемонию начнут раньше - в 7.05, когда флаги поднимут в Нарва-Йыэсууском порту и в деревне Лаагна у общественного дома "Vanatare". В общественном доме "Vanatare" программу продолжат утренний кофе, совместный просмотр фильма "Noored kotkad" и лекция на тему Освободительной войны, которую прочитает руководитель Таллиннского городского архива Кюлло Арьякас.

Торжественный подъем флага состоится также на центральной площади Силламяэ, где в 7.20 запланированы совместное исполнение гимна, приветственные речи, выступление вокальных и танцевальных ансамблей. Подкрепиться предложат горячим чаем с пирожками.

В 7.20 состоится традиционный народный сбор у водопада Валасте, где праздничное настроение помогут создать хористы и юные барабанщицы. Совместное пение и танцы всячески приветствуются. Участников угостят горячим чаем и праздничными конфетами.

На мероприятие отвезет бесплатный автобус, который отправится в 6.30 от Кохтла-Ныммеского народного дома, в 6.45 от кохтла-ярвеской водонапорной башни и в 6.55 от автобусной остановки в Кукрузе. После мероприятия автобус проследует по тому же маршруту обратно.

От вокаского магазина (в 6.50) и тойлаского магазина (в 7.05) бесплатный автобус доедет до Оруского парка, где сине-черно-белый флаг поднимут в 7.20 на флагштоке дворцовой площадки. Красивые песни исполнит Якко Мальтис вместе с ансамблем "Päikesekillukesed" Тойлаской гимназии, выступят также школьные народные танцоры.

Церемония пройдет на этот раз под одобрительным взглядом первого президента Эстонской Республики - скульптуру Константина Пятса установят на дворцовой площадке днем раньше. После подъема флага собравшиеся угостятся горячим чаем и праздничным кренделем. Если позволит погода, то можно будет полюбоваться окрестными видами с башни Тойлаской гимназии.

Перед Майдласким народным домом флаг поднимут чуть позже - в 7.30. Торжественности добавит пение гимна вместе с Люганузеским смешанным хором. В 7.45 начнется утренний концерт в зале народного дома - составленную из песен Урмаса Алендера программу "Моя Эстония" исполнят Маргус Вахер и Тармо Силлаотс.