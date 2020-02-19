Ведущие фигуры Центристской партии поговорят в Кохтла-Ярве об улучшении жизни в Ида-Вирумаа

На встрече, которая начнется в 14.00, комиссар Европейской комиссии по энергетике Кадри Симсон расскажет о зеленых направлениях в энергетике и связанных с ними возможностях. "Переход к климатической нейтральности определенно повлияет на некоторые страны и регионы больше, чем на другие - в основном на регионы добычи ископаемых топлив, в случае с Эстонией - на Ида-Вирумаа. Поэтому эти регионы нуждаются в большей поддержке. Согласно предложению Европейской комиссии, из фонда справедливого перехода Эстонии выделят 125 миллионов евро, а общая сумма поддержки вместе с дополнительными средствами из структурных фондов и государственного бюджета составит более полумиллиарда евро", - сказала Кадри Симсон, уточнив, это эти деньги не предназначены непосредственно для "Põxit", то есть отказа от использования сланца, но с их помощью можно поддержать, к примеру, переобучение и повышение квалификации работников, создание новых рабочих мест и развитие технологии чистой энергии.

- Сланцевый сектор, который привел нас сюда, к сожалению, не поведет нас дальше, - констатировал министр экономики и инфраструктуры Таави Аас, который представит на встрече обзор министерства о возможных вариантах будущего сланцевого и энергетического сектора Эстонии. По его оценке, нужно все больше двигаться в сторону производства масла, что позволит придать сланцевому маслу более чистый облик и более высокую цену.

Аас добавил, что министерство также занимается повышением конкурентоспособности сланцевой электроэнергии на существующем рынке. "Несколько дней назад я заключил соглашение с латвийскими и литовскими коллегами, согласно которому для электроэнергии из третьих стран установят тариф за пользование сетью. Это создаст для Нарвских электростанций более равные условия конкуренции на рынке электроэнергии уже в ближайшем будущем", - отметил он.