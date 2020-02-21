ВИДЕО: Министр экономики Таави Аас: "Быстрого "Пыксита" точно не будет"

Хотя за один только прошлый год в сланцевой промышленности в Ида-Вирумаа исчезло около тысячи рабочих мест и вследствие неважной рыночной ситуации на горизонте маячат новые сокращения, находившийся в четверг в Кохтла-Ярве министр экономики Таави Аас заверил, что никакого быстрого выхода из сланцевой промышленности, то есть "Пыксита" ("Põxit"), не будет.
- Быстрого "Пыксита" точно не будет, - сказал министр экономики Таави Аас ида-вируским предпринимателям, руководителям самоуправлений и деятелям профсоюзов, собравшимся в зале Вирумааского колледжа Таллиннского технического университета. - Правительство поставило перед "Eesti Energia" задачу обеспечить готовность к производству в объеме среднего потребления в Эстонии. Энергетическая безопасность и является первоочередной причиной того, почему быстрого "Пыксита" не будет.
- Почему вы говорите, что сланцевый сектор исчезнет? - задал Аас встречный вопрос председателю партии "Эстония 200" Кристине Каллас, которая спросила о планах правительства по замещению рабочих мест, исчезающих в сланцевой промышленности. - Я не вижу возможности, чтобы в ближайшее время прекратилось производство электроэнергии из сланца и тем более производство масла из сланца.
Председатель правления "Viru Keemia Grupp" Ахти Асманн отметил, что в Ида-Вирумаа люди не в панике, но обеспокоены. Он спросил у присутствовавшей на встрече комиссара по энергетике в Европейской комиссии Кадри Симсон, на каком уровне в Европейской комиссии установлена целевая цена квот на выбросы углекислого газа к 2025 году, как она изменится в дальнейшем и известен ли объем квот, выделяемых бесплатно, к 2030 и 2040 годам.
- Сейчас договорились о составлении необходимого анализа того, что мы можем и должны сделать, чтобы исполнить обещание президента фон дер Ляйен, что к 2030 году Европейский союз сократит эмиссию СО2 до 55 процентов по сравнению с 1991 годом. Предложены различные концепции, за эту тему в первую очередь отвечает комиссар по вопросам климата, но он еще не представлял никакого документа - он и не должен этого делать, он предложит свой план следующим летом, - сказала Симсон.