ВИДЕО: Министр экономики Таави Аас: "Быстрого "Пыксита" точно не будет"

- Быстрого "Пыксита" точно не будет, - сказал министр экономики Таави Аас ида-вируским предпринимателям, руководителям самоуправлений и деятелям профсоюзов, собравшимся в зале Вирумааского колледжа Таллиннского технического университета. - Правительство поставило перед "Eesti Energia" задачу обеспечить готовность к производству в объеме среднего потребления в Эстонии. Энергетическая безопасность и является первоочередной причиной того, почему быстрого "Пыксита" не будет.

- Почему вы говорите, что сланцевый сектор исчезнет? - задал Аас встречный вопрос председателю партии "Эстония 200" Кристине Каллас, которая спросила о планах правительства по замещению рабочих мест, исчезающих в сланцевой промышленности. - Я не вижу возможности, чтобы в ближайшее время прекратилось производство электроэнергии из сланца и тем более производство масла из сланца.

Председатель правления "Viru Keemia Grupp" Ахти Асманн отметил, что в Ида-Вирумаа люди не в панике, но обеспокоены. Он спросил у присутствовавшей на встрече комиссара по энергетике в Европейской комиссии Кадри Симсон, на каком уровне в Европейской комиссии установлена целевая цена квот на выбросы углекислого газа к 2025 году, как она изменится в дальнейшем и известен ли объем квот, выделяемых бесплатно, к 2030 и 2040 годам.