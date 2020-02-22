Сб, 22.02.2020
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Министры не сумели дать конкретных ответов относительно будущего Ида-Вирумаа

Как Таави Аас, Яак Ааб, так и Кадри Симсон констатировали в четверг в Кохтла-Ярве, что в части энергетики в Европейском союзе еще много открытых вопросов и поэтому сложно составлять более точные планы относительно будущего сланцевой промышленности, сильно влияющей на жизнь в Ида-Вирумаа.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Хотя за один только прошлый год в сланцевой промышленности в Ида-Вирумаа исчезло около тысячи рабочих мест и вследствие неважной рыночной ситуации на горизонте маячат новые сокращения, находившиеся в четверг в Кохтла-Ярве министр экономики Таави Аас и министр государственного управления Яак Ааб заверили, что никакого быстрого выхода из сланцевой промышленности, то есть "Пыксита" ("Põxit"), не будет.

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- Быстрого "Пыксита" точно не будет, - сказал министр экономики Таави Аас ида-вируским предпринимателям, руководителям самоуправлений и деятелям профсоюзов, собравшимся в зале Вирумааского колледжа Таллиннского технического университета. - Правительство поставило перед "Eesti Energia" задачу обеспечить готовность к производству в объеме среднего потребления в Эстонии. Энергетическая безопасность и является первоочередной причиной того, почему быстрого "Пыксита" не будет.

Аас: сланцевый сектор никуда не денется

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