Министры не сумели дать конкретных ответов относительно будущего Ида-Вирумаа

Как Таави Аас, Яак Ааб, так и Кадри Симсон констатировали в четверг в Кохтла-Ярве, что в части энергетики в Европейском союзе еще много открытых вопросов и поэтому сложно составлять более точные планы относительно будущего сланцевой промышленности, сильно влияющей на жизнь в Ида-Вирумаа.

Хотя за один только прошлый год в сланцевой промышленности в Ида-Вирумаа исчезло около тысячи рабочих мест и вследствие неважной рыночной ситуации на горизонте маячат новые сокращения, находившиеся в четверг в Кохтла-Ярве министр экономики Таави Аас и министр государственного управления Яак Ааб заверили, что никакого быстрого выхода из сланцевой промышленности, то есть "Пыксита" ("Põxit"), не будет.