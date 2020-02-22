Министры не сумели дать конкретных ответов относительно будущего Ида-Вирумаа

Хотя за один только прошлый год в сланцевой промышленности в Ида-Вирумаа исчезло около тысячи рабочих мест и вследствие неважной рыночной ситуации на горизонте маячат новые сокращения, находившиеся в четверг в Кохтла-Ярве министр экономики Таави Аас и министр государственного управления Яак Ааб заверили, что никакого быстрого выхода из сланцевой промышленности, то есть "Пыксита" ("Põxit"), не будет.
- Быстрого "Пыксита" точно не будет, - сказал министр экономики Таави Аас ида-вируским предпринимателям, руководителям самоуправлений и деятелям профсоюзов, собравшимся в зале Вирумааского колледжа Таллиннского технического университета. - Правительство поставило перед "Eesti Energia" задачу обеспечить готовность к производству в объеме среднего потребления в Эстонии. Энергетическая безопасность и является первоочередной причиной того, почему быстрого "Пыксита" не будет.